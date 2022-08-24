Tam 160 milyon çocuk… Dünyayı utandıran tablo

Dünya genelinde yaklaşık 30 milyon göçmen çocuk, insan ticareti ve cinsel kölelik tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Çocuk işçi sayısının bu yılın sonuna kadar 170 milyona yaklaşacağı tahmin ediliyor. En Çok Okunan Haberler İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı Sarıbal: Fosfor yatakları Mehmet Cengiz'in tekelinde "Diyanet, müftülere seçim talimatı verdi" iddiası: Herkes sahada çalışsın! 'Helal belge pazarı 6 milyar doları buldu' Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı Bursa'da otomotiv firmaları 7 ayda 241 bin araç üretildi Şırnak'ta bir kişi ailesini uyurken katletti Sarıbal: 15 liraya mal edilen ürün 10 liraya satılamıyor Küçükçekmece'deki kavgayla ilgili 23 kişi tutuklandı Bursa için sağanak yağış uyarısı!