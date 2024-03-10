2024-03-10 11:01:57 Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları
ŞOK 13 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba; Fenoti Smart LED TV'den Alpina Ankastre Sete, Kumsal Karnıyarık Tencereden kadınlar için eşofmana, katlanır yataktan Domestosa ve Mis Beyaz Peynire kadar pek çok sürpriz fırsat yer alıyor. İşte, 13 Mart ŞOK indirimleri... Fenoti 42'' Full HD Android Smart LED TV 6.499 TL Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL Kumsal Tencere 349 TL Kumsal Tava 179 TL Katlanır Yaprak Masa 499 TL Petrix Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79.95 TL Koming Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL Sakura Led Ampul Sarı/Beyaz Işık 32.50 TL