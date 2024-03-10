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Ekonomi
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Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

2024-03-10 11:01:57
Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

ŞOK 13 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba; Fenoti Smart LED TV'den Alpina Ankastre Sete, Kumsal Karnıyarık Tencereden kadınlar için eşofmana, katlanır yataktan Domestosa ve Mis Beyaz Peynire kadar pek çok sürpriz fırsat yer alıyor. İşte, 13 Mart ŞOK indirimleri... Fenoti 42'' Full HD Android Smart LED TV 6.499 TL Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL Kumsal Karnıyarık Tencere 349 TL Kumsal Tencere 349 TL Kumsal Tava 179 TL Katlanır Yaprak Masa 499 TL Petrix Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79.95 TL Koming Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL Sakura Led Ampul Sarı/Beyaz Işık 32.50 TL

#1
Foto - Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

Kadın Eşofman Altı Ribanalı 299 TL Kadın Sweatshirt Sıfır Yaka 299 TL Erkek Eşofman Altı Ribanalı 299 TL Erkek Sweatshirt Kapüşonlu 299 TL Esem Kadın Terlik 229 TL Esem Erkek Terlik 229 TL Kadın/Erkek Sneaker Çorabı 4'lü 49.95 TL Katlanır Yatak 1.149 TL Microfiber Yorgan Çift Kişilik 299 TL

#2
Foto - Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

Sleepy Extra 2'li Fırsat Paketi 189 TL Hops Baby Islak Havlu 35 TL 100'lü Deep Fresh Yüzey Temizlik Havlusu 65 TL Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/Bakım Kremi 68.90 TL Gliss Şampuan 77.90 TL 3240 ml Domestos 89.90 TL 10 kg Alo Toz Deterjan 299 TL Perwoll&Tursil&Omo Markalı Sıvı Deterjanlarda % İndirim

#3
Foto - Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

500 g Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 57.50 TL 1500 g Mis Yarım Yağlı Yoğurt 41.90 TL 800 g Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 109 TL 3000 g Bizim Vatan Salatalık Turşusu 63.95 TL 6'lı Kızılay Maden Suyu 24.50 TL 1 L İçim Organik Süt 39.90 TL

#4
Foto - Tam 1 hafta sürecek! Şok Market’te indirim fırsatları

50'li Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Tableti +60 Win TL Kazan 4.5 kg Alo Toz Deterjan +50 Win TL Kazan 5 L Saka Su +10 Win TL Kazan

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