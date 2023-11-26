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Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı! Zarar ziyan!

2023-11-26 13:32:52
Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı! Zarar ziyan!

İzmir'de cipini, camı kırılarak dikiz aynası ve multimedya sistemi çalındığı için yetkili servise veren kişi, polisin telefonuyla aracının çalındığını ve Buca'da terk edildiğini öğrenince şikayetçi oldu.

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Foto - Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı! Zarar ziyan!

İzmir'de yaşayan Yaşar Kasaba'ya ait cipin ağustos ayında park halindeyken camı kırılarak multimedya sistemi ve dikiz aynası çalındı. Aracını tamir için yetkili servise veren Kasaba, 6 Eylül'de polisin kendisini aramasıyla aracının çalındığını ve Buca'da terk edildiğini öğrendi. Yetkili servis görevlilerinin de cipin çalındığından haberinin olmadığını öğrenen Kasaba, olayda ihmali bulunduğu suçlamasıyla yetkili servis ve şüpheliden şikayetçi oldu. Hırsızlık şüphelisi B.Ö, başka bir aracı çaldığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö'ye "binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından dava açıldı. Yetkili servis müdürü hakkında ise "güveni kötüye kullanma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek davada müşteki olarak yer alması kararlaştırıldı. Kasaba, cipinin açık otoparktan çalındığını, şüpheli tarafından 2 hafta kullanıldığını ve benzinin bitmesi sonucu Buca'da terk edilmiş halde bulunduğunu söyledi. Aracına ulaştığında tampon ve çamurluğunun çizik ve anahtarının kayıp olduğunu gördüğünü anlatan Kasaba, olayda yetkili servisin ihmali bulunduğunu öne sürdü.

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Foto - Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı! Zarar ziyan!

Kasaba, şunları kaydetti: "Araç üzerinde anahtar bırakılmış ve şüpheli tarafından götürülmüş. Camı zaten kırık. Üzerinde anahtarı bırakıp gitmeleri en büyük ihmal. Şahsın benzin alırken videoları var, camı kırık ama kimse de yadsımamış. Yaklaşık 300 kilometre yol yapmış araç. Şüphelinin birden fazla oto hırsızlığından sabıkası varmış. Aracı yetkili servisin karşısında vatandaşın da girebildiği, güvenliği, kapısı olmayan açık otoparka koymuşlar." Öte yandan şüpheli B.Ö'nün ifadesinde anahtarı araçta bulunan cipe binerek çalıştırdığını, araçları ve otoparkı kontrol eden kimsenin bulunmadığını, birkaç gün gezdikten sonra yakıtı bitince terk ettiğini söylediği, hırsızlık suçlamasını kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

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