Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı! Zarar ziyan!

İzmir'de yaşayan Yaşar Kasaba'ya ait cipin ağustos ayında park halindeyken camı kırılarak multimedya sistemi ve dikiz aynası çalındı. Aracını tamir için yetkili servise veren Kasaba, 6 Eylül'de polisin kendisini aramasıyla aracının çalındığını ve Buca'da terk edildiğini öğrendi. Yetkili servis görevlilerinin de cipin çalındığından haberinin olmadığını öğrenen Kasaba, olayda ihmali bulunduğu suçlamasıyla yetkili servis ve şüpheliden şikayetçi oldu. Hırsızlık şüphelisi B.Ö, başka bir aracı çaldığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. B.Ö'ye "binanın eklentisi içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından dava açıldı. Yetkili servis müdürü hakkında ise "güveni kötüye kullanma" suçundan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilerek davada müşteki olarak yer alması kararlaştırıldı. Kasaba, cipinin açık otoparktan çalındığını, şüpheli tarafından 2 hafta kullanıldığını ve benzinin bitmesi sonucu Buca'da terk edilmiş halde bulunduğunu söyledi. Aracına ulaştığında tampon ve çamurluğunun çizik ve anahtarının kayıp olduğunu gördüğünü anlatan Kasaba, olayda yetkili servisin ihmali bulunduğunu öne sürdü.