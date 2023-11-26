Talihsiz adamın başına gelmeyen kalmadı! Zarar ziyan!

Kasaba, şunları kaydetti: "Araç üzerinde anahtar bırakılmış ve şüpheli tarafından götürülmüş. Camı zaten kırık. Üzerinde anahtarı bırakıp gitmeleri en büyük ihmal. Şahsın benzin alırken videoları var, camı kırık ama kimse de yadsımamış. Yaklaşık 300 kilometre yol yapmış araç. Şüphelinin birden fazla oto hırsızlığından sabıkası varmış. Aracı yetkili servisin karşısında vatandaşın da girebildiği, güvenliği, kapısı olmayan açık otoparka koymuşlar." Öte yandan şüpheli B.Ö'nün ifadesinde anahtarı araçta bulunan cipe binerek çalıştırdığını, araçları ve otoparkı kontrol eden kimsenin bulunmadığını, birkaç gün gezdikten sonra yakıtı bitince terk ettiğini söylediği, hırsızlık suçlamasını kabul etmediğini söylediği öğrenildi.