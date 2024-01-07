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Türkiye
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Taksim'de hayran bırakan görüntüler

2024-01-07 09:57:56
Taksim'de hayran bırakan görüntüler

Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, orada bulunan vatandaşlar kameralarıyla o anları görüntüledi.

#1
Foto - Taksim'de hayran bırakan görüntüler

İstanbul Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Taksim'de hayran bırakan görüntüler

Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.

#3
Foto - Taksim'de hayran bırakan görüntüler

Özellikle Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, Tepebaşı'ndan da güneşin batışı çevredeki turistler ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.

#4
Foto - Taksim'de hayran bırakan görüntüler

Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansıdı.

#5
Foto - Taksim'de hayran bırakan görüntüler

Vatandaşlar gördükleri görüntülerin çok güzel olduğunu ifade etti.

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