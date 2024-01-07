2024-01-07 09:57:56 Taksim'de hayran bırakan görüntüler
Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, orada bulunan vatandaşlar kameralarıyla o anları görüntüledi.
Meğer bu işe yarıyormuş! Kalorifer peteklerinin üzerine mandalina kabuğu koyanlar hayretler içinde kalıyor
Yüzyıllardır kullanılıyor! Hadislerde bir tek ölüme çare olmadığı söyleniyor: Yoğurtla karışınca etkisi katlanıyor
Tütün kadar zehirli: güzel enerji veriyor diye soda içiyoruz ama enerji tüketimi ve harcamasında dengesizliğe yol açıyor
Taksim'de gün batımı kartpostallık görüntüler oluştururken, orada bulunan vatandaşlar kameralarıyla o anları görüntüledi.
İstanbul Taksim’de gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gün batımını seyreden vatandaşlar cep telefonları ile o anları kaydetti.
Özellikle Taksim Camii'nin gün batımında kubbesinin üzerini kaplayan kızıl renkler görsel bir tablo ortaya çıkarırken, Tepebaşı'ndan da güneşin batışı çevredeki turistler ve vatandaşlar tarafından hayranlıkla izlendi.
Vatandaşlar ve turistlerin o anları kaydetme anı kameraya yansıdı.
Vatandaşlar gördükleri görüntülerin çok güzel olduğunu ifade etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23