2021-05-28 13:30:38 Taksim Camii’ne böyle karşı çıkmışlardı… Vesayetçilerin utanç manşetleri!
Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.