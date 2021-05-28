Taksim Camii’ne böyle karşı çıkmışlardı… Vesayetçilerin utanç manşetleri!

Taksim’e cami fikri ilk kez 1968’de gündeme geldi. Ancak Danıştay 1983 yılında aldığı kararla projeyi rafa kaldırdı. Taksim’e cami 90’lı yıllarda siyasetin gündemine bir kez daha girdi. Onaylayanlar kadar karşı çıkanlar da vardı. Erdoğan İBB Başkanı olduğu dönemde Taksim Camisi fikrini sık sık dile getirmişti. 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmıştı. Ancak yasakçı zihniyet, Erdoğan'ın kararlı bir şekilde dile getirdiği Taksim Camii projesini engellemek için her türlü oyuna başvurdu. Muhalif basın da türlü manşetlerle projeyi lekelemek için elinden geleni ardına koymadı. İşte o manşetlerden birkaçı;