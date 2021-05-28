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Taksim Camii’ne böyle karşı çıkmışlardı… Vesayetçilerin utanç manşetleri!

2021-05-28 13:30:38
Taksim Camii’ne böyle karşı çıkmışlardı… Vesayetçilerin utanç manşetleri!

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

#1
Foto - Taksim’e cami fikri ilk kez 1968’de gündeme geldi. Ancak Danıştay 1983 yılında aldığı kararla projeyi rafa kaldırdı. Taksim’e cami 90’lı yıllarda siyasetin gündemine bir kez daha girdi. Onaylayanlar kadar karşı çıkanlar da vardı. Erdoğan İBB Başkanı olduğu dönemde Taksim Camisi fikrini sık sık dile getirmişti. 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmıştı. Ancak yasakçı zihniyet, Erdoğan'ın kararlı bir şekilde dile getirdiği Taksim Camii projesini engellemek için her türlü oyuna başvurdu. Muhalif basın da türlü manşetlerle projeyi lekelemek için elinden geleni ardına koymadı. İşte o manşetlerden birkaçı;

Taksim’e cami fikri ilk kez 1968’de gündeme geldi. Ancak Danıştay 1983 yılında aldığı kararla projeyi rafa kaldırdı. Taksim’e cami 90’lı yıllarda siyasetin gündemine bir kez daha girdi. Onaylayanlar kadar karşı çıkanlar da vardı. Erdoğan İBB Başkanı olduğu dönemde Taksim Camisi fikrini sık sık dile getirmişti. 27 yıl önce 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Erdoğan gazetecilere planlarını anlatmıştı. Ancak yasakçı zihniyet, Erdoğan'ın kararlı bir şekilde dile getirdiği Taksim Camii projesini engellemek için her türlü oyuna başvurdu. Muhalif basın da türlü manşetlerle projeyi lekelemek için elinden geleni ardına koymadı. İşte o manşetlerden birkaçı;

#2
Foto - Hürriyet: Tahrikler bitmiyor/ Aydın Doğan yönetimi altındayken İslam düşmanlığından çığır açan Hürriyet, 1997'de attığı bir manşette,

Hürriyet: Tahrikler bitmiyor/ Aydın Doğan yönetimi altındayken İslam düşmanlığından çığır açan Hürriyet, 1997'de attığı bir manşette, "Tahrikler bitmiyor" ifadesini kullanmış ve Refah Partisi'nin Taksim Camii projesini lekelemeye kalkışmıştı. Haberde, "Refah Partisi türban, karayolu ile hac, kurban derileri, Taksim'e cami krizlerini yeni krizler yaratarak daha da tırmandırıyor" ifadelerine yer verilmişti.

#3
Foto - Hürriyet: Cami oyunu/ Yine Hürriyet'in 2000'de yayınladığı bir manşette Taksim'de cami için SİT yasağının delindiği ileri sürülmüş ve projenin oldubittiye getirilerek tamamlanmak istendiği iddia edilmişti.

Hürriyet: Cami oyunu/ Yine Hürriyet'in 2000'de yayınladığı bir manşette Taksim'de cami için SİT yasağının delindiği ileri sürülmüş ve projenin oldubittiye getirilerek tamamlanmak istendiği iddia edilmişti.

#4
Foto - Milliyet: Taksim'de cami projesine 'dur'/ Milliyet,

Milliyet: Taksim'de cami projesine 'dur'/ Milliyet, "Taksim'e cami projesine dur" manşetiyle çıktığı haberinde, "İstanbul 1 Nolu Anıtlar Kurulu'ndaki RP'li üyeler, DSP'li Kültür Bakanı İstemihan Talay tarafından görevden alındı. Böylece Refah'ın Taksim'e cami projesi oyunu bozuldu" ifadelerine yer vermişti.

#5
Foto - Hürriyet: Taksim Parkı cami olacak/ Türlü yalanlarla yıllarca Taksim Camii projesini engellemeye çalışan Hürriyet,

Hürriyet: Taksim Parkı cami olacak/ Türlü yalanlarla yıllarca Taksim Camii projesini engellemeye çalışan Hürriyet, "Taksim Parkı cami olacak" manşetiyle çıkmış ve haberinde, "Tarihi Su Maksemi'nin arkasındaki alana yapılması planlanan Taksim Camii'nin, Taksim Gezisi'ne inşa edilmesi için projeler hazırlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - Milliyet: Taksim'e cami kararı doğru mu?/ Milliyet 2012 senesinde, İdare Mahkemesi'nin Taksim Camii'ni ihtiyaç olarak değerlendirmesine karşı çıkmış ve uzmanların yorumlarını manşete taşımıştı. Siyaset konuşarak CHP yandaşlığı yapan Mimarlar Odası'nın yorumunu ilk sıraya koyan Milliyet, kararın yanlış olduğunu savunmuştu.

Milliyet: Taksim'e cami kararı doğru mu?/ Milliyet 2012 senesinde, İdare Mahkemesi'nin Taksim Camii'ni ihtiyaç olarak değerlendirmesine karşı çıkmış ve uzmanların yorumlarını manşete taşımıştı. Siyaset konuşarak CHP yandaşlığı yapan Mimarlar Odası'nın yorumunu ilk sıraya koyan Milliyet, kararın yanlış olduğunu savunmuştu.

#7
Foto - Tayyip Erdoğan'dan gövde gösterisi/ Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı iken yaptığı,

Tayyip Erdoğan'dan gövde gösterisi/ Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı iken yaptığı, "Taksim'e cami rüyalarımı süslüyor" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

#8
Foto - Sabah: Refah'a 3 uyarı/ Sabah gazetesi 1997 senesinde,

Sabah: Refah'a 3 uyarı/ Sabah gazetesi 1997 senesinde, "Refah Partisi'nin türban, kurban derisi, hac ve Taksim'e cami konusundaki çıkışları ve ısrarı Ankara'da havayı gerginleştirdi" yönündeki haberi..

#9
Foto - Taksim'e zorla cami/ Sevinç Yavuz ve Roşan Karakaş imzalı haberde,

Taksim'e zorla cami/ Sevinç Yavuz ve Roşan Karakaş imzalı haberde, "Bir numaralı Koruma Kurulu baskı altında. Eski başkan Semavi Eyice Taksim'de camiye karşı olduğu için istifa etti. Şu anda başkanlığa vekalet eden Özer Eranman ise, 'sonuna kadar direneceğiz' diyor" ifadelerine yer verilmişti.

#10
Foto - Yeniyüzyıl gazetesinde yayınlanan yazı: Taksim'e cami istemiyoruz

Yeniyüzyıl gazetesinde yayınlanan yazı: Taksim'e cami istemiyoruz

#11
Foto - Radikal Gazetesi: Cami Almanlara/ Radikal'in yayınladığı haberde,

Radikal Gazetesi: Cami Almanlara/ Radikal'in yayınladığı haberde, "Taksim Projesi'nin ihalesini Almanlarla ortak olan MBH kazandı. Şirket yetkilisi Kandemir, bazı otellerin yıkılarak cami yapılabileceğini söyledi" ifadeleri kullanılmıştı.

#12
Foto - Cumhuriyet: Taksim'e cami yasalara aykırı/ Cumhuriyet dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı

Cumhuriyet: Taksim'e cami yasalara aykırı/ Cumhuriyet dönemin İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "terör estirmekle" suçlamış ve Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın sözlerine yer vermişti. Habere göre Aktuna, "Taksim'e cami yaparak İstanbul'u tekrar fethedeceklerini düşünüyorlarsa bu çok zayıf bir düşüncedir." demişti.

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