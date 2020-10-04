2020-10-04 15:09:20 Taksim Camii’nde sona geliniyor! Vatandaşlar heyecanlı
Taksim’de yapımı devam eden caminin yüzde 80’i tamamlandı.
Taksim’de yapımı devam eden caminin yüzde 80’i tamamlandı.
Pandemi nedeniyle yapımına ara verilen Taksim Camii’de sona yaklaşıldı.
Yüzde 80’i biten caminin camları takıldı. Dış cephesindeki işçiliği biten cami vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Caminin iç kaplaması ve mermer kaplamaları devam ederken, kullanılacak mermerler, Antalya ve Bursa’dan getiriliyor.
Alt tarafı otopark, sergi alanı, ve konferans salonu olarak faaliyete geçecek.
65 metrelik 2 minaresinde çalışmalar tamamlandı. Caminin dış cephesindeki çalışmalar da tamamlanarak iskeleler söküldü. Çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi bekleniyor.
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