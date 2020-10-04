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Taksim Camii’nde sona geliniyor! Vatandaşlar heyecanlı

2020-10-04 15:09:20
Taksim Camii’nde sona geliniyor! Vatandaşlar heyecanlı

Taksim’de yapımı devam eden caminin yüzde 80’i tamamlandı.

#1
Foto - Pandemi nedeniyle yapımına ara verilen Taksim Camii’de sona yaklaşıldı.

Pandemi nedeniyle yapımına ara verilen Taksim Camii’de sona yaklaşıldı.

#2
Foto - Yüzde 80’i biten caminin camları takıldı. Dış cephesindeki işçiliği biten cami vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yüzde 80’i biten caminin camları takıldı. Dış cephesindeki işçiliği biten cami vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

#3
Foto - Caminin iç kaplaması ve mermer kaplamaları devam ederken, kullanılacak mermerler, Antalya ve Bursa’dan getiriliyor.

Caminin iç kaplaması ve mermer kaplamaları devam ederken, kullanılacak mermerler, Antalya ve Bursa’dan getiriliyor.

#4
Foto - Alt tarafı otopark, sergi alanı, ve konferans salonu olarak faaliyete geçecek.

Alt tarafı otopark, sergi alanı, ve konferans salonu olarak faaliyete geçecek.

#5
Foto - 65 metrelik 2 minaresinde çalışmalar tamamlandı. Caminin dış cephesindeki çalışmalar da tamamlanarak iskeleler söküldü. Çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

65 metrelik 2 minaresinde çalışmalar tamamlandı. Caminin dış cephesindeki çalışmalar da tamamlanarak iskeleler söküldü. Çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

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