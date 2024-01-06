Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de bir yıldız oyuncu için devreye girdi. Cimbom, dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala'yı transfer etmek için harekete geçerken, yıldız ismin sözleşmesi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...