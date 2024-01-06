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Spor
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Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

2024-01-06 17:51:40
Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde de bir yıldız oyuncu için devreye girdi. Cimbom, dünyaca ünlü yıldız Paulo Dybala'yı transfer etmek için harekete geçerken, yıldız ismin sözleşmesi böyle duyuruldu. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü yıldızları hedefine aldı.

#2
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Süper Lig'de averajla ikinci sırada bulunan Cimbom, üst üste ikinci şampiyonluğun peşinde.

#3
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü bitirerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam eden Galatasaray, müzesine yeni bir kupa daha eklemek istiyor.

#4
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Sezon sonu için önemli hedefler belirleyen sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

#5
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Aslan'da eksik bölgeler belirlendi.

#6
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiralanan Hakim Ziyech'in ismi son günlerde ayrılık haberleriyle anılıyor.

#7
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı'nda sahne alacak olan yıldız futbolcunun devre arasında veda etme ihtimali ortaya çıktı.

#8
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Galatasaray yönetiminin, Ziyech konusunda Arabistan Ligi ekipleriyle transfer görüşmesi yaptığı iddia ediliyor.

#9
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Ziyech'in ayrılma ihtimali sonrası arayışlara başlayan Cimbom, flaş bir ismi gündemine aldı.

#10
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Roma'nın Arjantinli yıldızı Dybala'yı transfer etmek istiyor.

#11
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi konumundaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

#12
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Galatasaray'ın transfer listesindeki Dybala'nın sözleşme detayları belli oldu.

#13
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Dybala'nın Roma'daki sözleşmesini duyurdu.

#14
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Sözleşmesindeki serbest kalma maddesi aktif hale gelen Dybala, İtalya dışından bir takıma 12 milyon euro'ya transfer olabilecek.

#15
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Fotomaç'a göre; Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızı ikna etmesi durumunda sözleşmede yazan ücreti ödeyip transferi bitirebilecek.

#16
Foto - Takımlar şaşkına dönecek! Sen ne yaptın böyle Galatasaray: Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular!

Paulo Dybala'nın kontratındaki bu madde, 15 Ocak'a kadar aktif durumda.

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