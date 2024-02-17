Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Tahin bünyesinde çeşitli değerli yağlar barındıran bir gıda türü olarak karşımıza çıkar. Bundan kaynaklı özellikle sindirim sistemi ve böbrek üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkin bir rol oynayan tahin, aç karnına da tüketilebilmektedir. Sabah kahvaltısı sofralarında ekmeğin üzerine sürülerek tüketimi çok fazla olsa da gün içerisinde de tek başına yenebilmektedir. Ancak mide konusunda duyarlı olan kişiler için aç karnına bu besini tüketmek yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu gıda, yağlı bir gıda olduğundan midesi duyarlı olan bireylerde şişkinlik veya hazımsızlık gibi şikâyetler ortaya çıkabilir.