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Sağlık
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Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

2024-02-17 11:58:17
Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Bir Orta Doğu çeşnisi olarak karşımıza çıkan tahinin ana maddesi susam bitkisidir. Bu bitkinin ezilmesi, kavrulması ve soyulması ile ortaya çıkan tahin, pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen besinler arasındadır. Özellikle pekmezle karıştırılarak yenen tahinin sağlık bakımından da sayısız yararı vardır. Ayrıca bünyesinde birçok farklı vitamin ve mineral barındırır. Peki, tahinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir ve aç karnına tahin yemek ne işe yarar?

#1
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan tahin yumuşak bir forma sahip olduğundan gerek ekmek üstüne gerekse tatlıların içine katılarak da tüketilebilmektedir. Besin değerleri yönünden de çok zengin olan tahin birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Kan basıncını dengelemede de etkili olan bu gıda tek başına yenebileceği gibi pekmez ile karıştırılarak da yenebilmektedir. Ana maddesi susam tohumu olduğundan susamın sağladığı tüm faydaları tahinden alabilmek mümkündür.

#2
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

TAHİNİN FAYDALARI NELERDİR?

#3
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Susam bitkisinin öğütme işleminden geçmesi sonucu elde edilen tahin, son derece faydalı bir gıda olarak karşımıza çıkmaktadır. İçerisinde magnezyum, kalsiyum gibi mineraller barındıran tahin özellikle kış döneminde çok sık tüketilir. Pekmez ile karıştırılıp yenmesi en sık tüketim şekli olarak bilinir. Minerallerin yanı sıra B vitamini, E vitamini ve değerli yağlarda içeren bu besin, doğru miktarda tüketildiği takdirde sağlık bakımından sayısız yarar sağlamaktadır. Yumuşak bir kıvama sahip olduğundan yenmesi de son derece kolaydır. Tahin tek başına tüketildiğinde tadı biraz tatsız gelebilir. Ancak pekmez ile buluştuğunda çok daha lezzetli olmaktadır. Genel olarak tahin faydaları ise şöyledir:

#4
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

* Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde büyük bir rol oynar. * Kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. * İçerisinde demir bulunduğundan kansızlık hastalığını engellemede etkilidir. * Zihin yönünden olumlu etkileri bulunduğundan Alzheimer rahatsızlığı olanlarda görülen belirtilerin azalmasında etkili olmaktadır. * Beyin sağlığını olumlu yönde etkileme özelliği bulunur. * Kemik rahatsızlıklarına iyi gelir ve kemikleri korur. * Kronik iltihaplanma durumlarını azaltmada etkilidir. * Kanser riskini en aza indirir ve kalp sağlığını korumada aktif bir rolü vardır. * Kolesterol değerlerini düşürmede etkilidir. * Antioksidan yönünden zengin bir gıda olduğu için karaciğer ve böbrek sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

#5
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

TAHİN NEYE İYİ GELİR?

#6
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Tahin içerisinde kalsiyum, magnezyum, bakır, potasyum, demir gibi birçok mineralin yanı sıra çeşitli vitaminde barındıran önemli bir besin kaynağıdır. Bu bağlamda tahin hangi hastalığa iyi gelir konusu gündeme gelebilir. Tahinin sağlık yönünden birçok farklı faydası bulunmaktadır. Kanser rahatsızlığından kalp hastalığına, inmeden anemi rahatsızlığına, kolesterolden cilt rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa yakalanma riskini en aza indirmektedir. Ayrıca bünyesinde bulunan mineral ve vitaminlerden kaynaklı yorgunluğun giderilmesinde ve stresin azaltılmasında da etkilidir. Özellikle kış döneminde grip, nezle gibi soğuk algınlığı rahatsızlıkları daha sık görüldüğünden bu dönemlerde tüketildiğinde görülen belirtileri azaltmaktadır. Bunların yanı sıra cinsel gücü artırıcı özelliği de vardır.

#7
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

AÇ KARNINA TAHİN YEMEK NE İŞE YARAR?

#8
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Tahin bünyesinde çeşitli değerli yağlar barındıran bir gıda türü olarak karşımıza çıkar. Bundan kaynaklı özellikle sindirim sistemi ve böbrek üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasında etkin bir rol oynayan tahin, aç karnına da tüketilebilmektedir. Sabah kahvaltısı sofralarında ekmeğin üzerine sürülerek tüketimi çok fazla olsa da gün içerisinde de tek başına yenebilmektedir. Ancak mide konusunda duyarlı olan kişiler için aç karnına bu besini tüketmek yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu gıda, yağlı bir gıda olduğundan midesi duyarlı olan bireylerde şişkinlik veya hazımsızlık gibi şikâyetler ortaya çıkabilir.

#9
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

TAHİN NASIL YENİRSE FAYDALI OLUR?

#10
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Sağlık yönünden pek çok yararı olan tahin, isteğe göre tek başına tüketilebileceği gibi pekmez ile karıştırılarak da yenebilir. Tahinin sağlık bakımından birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalardan biri de mide üzerinedir. Tahinin mideye faydaları arasında sindirim sistemini destekleyici özelliği vardır. Reflü, gastrit gibi mideyle alakalı hastalıkların giderilmesinde etkili olan bu besin aynı zamanda böbrek sağlığını da korumaktadır. Ancak mide ile ilgili hassasiyeti olanların tahini tüketmeden önce bir hekime danışması son derece önemlidir.

#11
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

TAHİNİ KİMLER KULLANAMAZ?

#12
Foto - Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?

Tahin doğru miktarda tüketildiğinde kan basıncını dengelemede, kolesterolü düşürmede, kalp sağlığını korumada son derece etkili bir gıda türüdür. Ancak tahinin ana maddesi olan susama karşı alerjisi olan bireylerin tahini kontrollü bir şekilde tüketmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tahin tüketiminde aşırıya kaçmak içerisinde bulunan yağlardan dolayı kilo alımına sebebiyet verebilir. Bu yüzden bu gıdayı doğru ve dengeli olarak tüketmek oldukça önemli bir konudur.

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