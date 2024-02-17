2024-02-17 11:58:17 Tahinin faydaları nelerdir? Tahin neye iyi gelir, aç karnına tahin yemek ne işe yarar? Nasıl yenirse faydalı olur?
Bir Orta Doğu çeşnisi olarak karşımıza çıkan tahinin ana maddesi susam bitkisidir. Bu bitkinin ezilmesi, kavrulması ve soyulması ile ortaya çıkan tahin, pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilen besinler arasındadır. Özellikle pekmezle karıştırılarak yenen tahinin sağlık bakımından da sayısız yararı vardır. Ayrıca bünyesinde birçok farklı vitamin ve mineral barındırır. Peki, tahinin faydaları nelerdir, neye iyi gelir ve aç karnına tahin yemek ne işe yarar?