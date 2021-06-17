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Hayat-Aktüel
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'Taciz' iddiası! Tekme tokat dövdüler

2021-06-17 01:25:23
'Taciz' iddiası! Tekme tokat dövdüler

Kocaeli'de bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiası ile iki kişiyi tekme tokat dövdü.

#1
Foto - Körfez ilçesi Denizciler Caddesi'nde önceki gün iki şahıs, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti.

Körfez ilçesi Denizciler Caddesi'nde önceki gün iki şahıs, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti.

#2
Foto - Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı.

Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı.

#3
Foto - Çevredekilerin araya girmesi ile, iki kişi olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin araya girmesi ile, iki kişi olay yerinden kaçtı.

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