2021-06-17 01:25:23 'Taciz' iddiası! Tekme tokat dövdüler
Kocaeli'de bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiası ile iki kişiyi tekme tokat dövdü.
Kocaeli'de bir grup mahalleli, küçük yaştaki kızı taciz ettiği iddiası ile iki kişiyi tekme tokat dövdü.
Körfez ilçesi Denizciler Caddesi'nde önceki gün iki şahıs, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti.
Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı.
Çevredekilerin araya girmesi ile, iki kişi olay yerinden kaçtı.
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