Tabelalar tekrar değişiyor! Akaryakıta çifte zam
Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı itmesiyle Türkiye’de akaryakıta yeni zamlar geliyor.
Sektör kaynaklarına göre pazartesi gününden itibaren motorine 2 lira 28 kuruş, benzine 95 kuruş zam yapılacak. Zamların ardından motorin fiyatlarının büyükşehirlerde yeniden 70 TL’yi aşması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Orta Doğu'da artan gerilimin petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ederken bu durum, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelmesine neden oluyor.
YURT İÇİNDE AKARYAKIT FİYATLARI YÜKSELİYOR Sektör kaynaklarına göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.
İŞTE ZAM ÖNCESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 62,76 TL
Motorin: 69,35 TL LPG: 34,99 TL
