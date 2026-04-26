IV. Uluslararası Montessori Zirvesi’nde “Modern Dünyada Çocukluk” Ele Alındı

Dinç: “Şikâyet ettiğimiz konularla alakalı esasında biz de sorumluyuz” Toplumsal sorumluluk meselesine de değinen Dinç: “Toplum, esasında içinde yaşayan insanlardan müteşekkil ve içinde yaşayan insanlar toplumu inşa ediyorlar. Dolayısıyla yaptığımız ya da yapmadığımız her şey topluma bir yön veriyor, bir şekil veriyor; iyi ya da kötü. Dolayısıyla şikâyet ettiğimiz konularla alakalı esasında biz de sorumluyuz. Şikâyet ettiğimiz konuları çözülmesi ya da gerçekleşmemesi için neler yapıyoruz? ona bir bakmak lazım.” European Montessori College Kurucusu: “Çarpım tablosu kadar el becerileri de önemli” European Montessori College Kurucusu, yazar ve uluslararası konuşmacı Clare Healy Walls, “Modern Dünyada Nitelikli Eğitim: Temel Montessori İlkeleri” adlı konferans konuşmasında montessori eğitiminin günümüz dünyasındaki yerini ve geleneksel eğitimden farklarını çarpıcı bir bakış açısıyla değerlendirdi. Walls, eğitimin sadece dil veya matematik öğrenmekten ibaret olmadığını, asıl meselenin “insan olmak” ve “özgüven kazanmak” olduğunu vurguladı. Geleneksel eğitim sisteminin çocukların doğal gelişim süreçlerini kısıtladığına dikkat çeken Walls, pratik yaşam becerilerinin akademik başarının anahtarı olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Geleneksel okulda çarpım tablosunun cam silmekten daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama değil. El becerilerinin gelişmesi, çocuğun kendisine güvenmesini sağlar. Bir çocuk kendine güvendiğinde ve kendisini iyi hissettiğinde, çarpım tablosunu öğrenmek onun için çok kolay bir hale gelir. Bu bir gerçektir.” “Montessori, modası geçmeyen bir yapıya sahip” Montessori yönteminin yüz yıllık bir geçmişe sahip olmasının, onun güncelliğini yitirdiği anlamına gelmediğini belirten Walls, bu sistemin esnek yapısına değindi: “Montessori yöntemi bir çerçevedir. Yapay zekâ dahil dünyayı değiştiren her şeyi müfredatımıza dahil edebiliriz. Bu yöntem modası geçmeyen bir yapıya sahip, çünkü insanoğlunun modası geçmiyor. Robotların dünyayı ele geçirmesinden korkulsa da önümüzdeki yüzyıllarda da insan, insan kalmaya devam edecek. Montessori de tam olarak bu insan olma süreciyle ilgilidir.” Konferansın ardından, Okul Dışı Kurucusu ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Yavuz Yiğit moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Modern Dünyada Bilinçli Yetişkin: Riskleri Yönetmek, Potansiyeli Özgürleştirmek” başlıklı panelde; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, European Montessori College Direktörü, Konuşmacı ve Yazar Sarah Kennedy Berge ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Alpaydın yer aldı.