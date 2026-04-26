  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
IV. Uluslararası Montessori Zirvesi'nde "Modern Dünyada Çocukluk" Ele Alındı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
IV. Uluslararası Montessori Zirvesi’nde "Modern Dünyada Çocukluk" Ele Alındı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

IV. Uluslararası Montessori Zirvesi, gün boyu süren oturum ve panellerle tamamlandı. Zirvede; modern dünyada çocukluk algısının dönüşümü, dijitalleşmenin çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri, değişen ebeveynlik yaklaşımları ve artan psikososyal riskler çok yönlü biçimde ele alındı. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı’na (YETEV) bağlı Palet Montessori Akademisi MATEPP tarafından bu yıl “Modern Dünyada Çocuk: Riskleri Anlamak, Potansiyeli Özgürleştirmek” teması ile düzenlenen IV. Uluslararası Montessori Zirvesi, Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti.

#1
Zirveye; Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, European Montessori College Kurucusu Clare Healy Walls, European Montessori College Direktörü Sarah Kennedy Berge, Okul Dışı Kurucusu ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Yavuz Yiğit, akademisyenler ve eğitimciler katıldı. 

#2
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin: “Çocuklarımız, önüne ne koyarsak onu devralıyor” Zirvenin açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, modern dünyanın çocuklara hem önemli fırsatlar hem de ciddi riskler sunduğunu söyledi. Tekin, dijital araçlar ve yoğun içerik akışının çocukların gelişimini zorlaştırdığını, bu nedenle çocukluk meselesinin yalnızca eğitim yöntemleriyle değil, değerler, kişilik gelişimi ve birlikte yaşama kültürü çerçevesinde ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Hepimiz biliyoruz ki evlatlarımız, en çok bizim onlara ve birbirimize nasıl davrandığımıza bakarak büyüyor. Kendilerine verdiğimiz nasihatten önce, evin içinde kurduğumuz dili, öfke anında gösterdiğimiz tavrı, sokakta sergilediğimiz muameleyi, ekranda normalleştirdiğimiz davranışları görüyorlar. Çocuklarımız, önüne ne koyarsak onu devralıyor. Biz hangi iklimi kurarsak, bir müddet sonra onun yankısı evlatlarımızın tavrında, sözünde ve dünyayla kurduğu ilişkide karşımıza çıkıyor.”

#3
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: “Eğitim, tüm toplumun ortak sorumluluğu olarak ele alınmalı” Yaptığı açılış konuşmasında eğitimin, toplumsal bir seferberlik ruhuyla ele alınması gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Eğitimin sadece öğretmenin işi olmadığını, sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın işi olmadığını; bütün toplumun, bütün bireyleriyle ‘Ben ne yapmalıyım? Benim rolüm bunun içinde nedir?’ düşüncesiyle ele alması gereken bir mesele olduğunu yeniden hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve tabii ki bütün eğitim gönüllüleri, bütün öğretmenlerimize yeniden dört kolla bu önemli göreve, bu önemli davaya sahip çıkması için de önemli bir hatırlatma olduğunu düşünüyorum.”

#4
Erdoğan: “Montessori yaklaşımı, insan fıtratıyla güçlü bir paralellik taşıyor” Maria Montessori’nin fıtrat merkezli yaklaşımı ile kültürel değerlerimiz arasındaki uyuma dikkat çeken Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Montessori yolculuğuna 2011 yılında çıktığımızda beni en çok büyüleyen Maria Montessori’nin insan doğasından ne kadar etkilendiği, insan doğasını keşfetmekten ne kadar etkilendiği olmuştu. Ve bizim kendi inancımızla ne kadar paralellikleri olduğunu görerek bu işe yaklaştık. Yani ‘insan fıtratını’ keşfettiğini söylüyordu Maria Montessori. Ve insan fıtratının aslında yetişmeye, gelişmeye ne kadar müsait olduğunu, bize düşenin bunu işlemekten ziyade bunu koruyup kollamak, bunu doğal enerjilerine aslında emanet edebilmek, bırakabilmek olduğunu bizlere anlatmaya çalışıyordu. Ve oluşturmaya çalıştığı sınıf ortamı ve o sınıfa yerleştirdiği materyaller de aslında bunun sadece sağlayıcılarıydı.”

#5
Boğaziçi Üniversitesi olarak zirveye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden İnci, zirvede ele alınacak konunun yalnızca akademik bir tartışma değil, toplumsal sorumluluğumuzun tam da merkezinde yer alan hassas bir mesele olduğunu söyledi. İnci, “Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadise, çocukluk üzerine daha derinlikli ve dikkatli düşünmemiz gerektiğini acı bir şekilde gösterdi. Çocukluğa dair konuştuğumuz her meselenin, aslında geleceğimizle ve toplumsal birlikteliğimizle doğrudan irtibatlı olduğunu özellikle vurgulamak isterim.” dedi. Yeşilay Genel Başkanı Dinç: “Sorumluluk bilinci hayatla bağı kuvvetlendiriyor” “Toplumun Yeniden Yazdığı Çocukluk: Yeni Riskler, Yeni İmkânlar” başlıklı konferansta konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, dünyanın çok hızlı bir değişimden geçtiğini ve bu süreçte bireylerin en çok ‘sorumluluk alma’ noktasında zorlandığını ifade etti. Dinç, “Bu dönemin en çok ihmal edilen konularından biri sorumluluk almaktır. Herkesin dışarıdan bir destek, bir dokunuş beklediği bir dönemdeyiz. Ancak kendi sorumluluğunu alabilen insan sayısı her geçen gün azalıyor. Oysa sorumluluk almak, insanın hayatla bağını kuvvetlendirmesi anlamında en önemli beceridir” dedi. Günümüzde yakın ilişkilere ve fedakârlığa bakış açısının da değiştiğine dikkat çeken Dinç, modern dünyada sorumluluk almanın ‘soğuk’ bir kavram haline geldiğini belirterek; “Eşimiz, çocuğumuz ve yakın çevremizle olan bağlarımızda sorumluluk almak artık kaçınılan bir durum oldu. ‘Kimseye fedakârlık yapmayacağım’ düşüncesi ve ‘toksik ilişkiler’ gibi kavramların arkasına sığınılarak, karşılıklı menfaate dayalı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

#6
Dinç: “Şikâyet ettiğimiz konularla alakalı esasında biz de sorumluyuz” Toplumsal sorumluluk meselesine de değinen Dinç: “Toplum, esasında içinde yaşayan insanlardan müteşekkil ve içinde yaşayan insanlar toplumu inşa ediyorlar. Dolayısıyla yaptığımız ya da yapmadığımız her şey topluma bir yön veriyor, bir şekil veriyor; iyi ya da kötü. Dolayısıyla şikâyet ettiğimiz konularla alakalı esasında biz de sorumluyuz. Şikâyet ettiğimiz konuları çözülmesi ya da gerçekleşmemesi için neler yapıyoruz? ona bir bakmak lazım.” European Montessori College Kurucusu: “Çarpım tablosu kadar el becerileri de önemli” European Montessori College Kurucusu, yazar ve uluslararası konuşmacı Clare Healy Walls, “Modern Dünyada Nitelikli Eğitim: Temel Montessori İlkeleri” adlı konferans konuşmasında montessori eğitiminin günümüz dünyasındaki yerini ve geleneksel eğitimden farklarını çarpıcı bir bakış açısıyla değerlendirdi. Walls, eğitimin sadece dil veya matematik öğrenmekten ibaret olmadığını, asıl meselenin “insan olmak” ve “özgüven kazanmak” olduğunu vurguladı. Geleneksel eğitim sisteminin çocukların doğal gelişim süreçlerini kısıtladığına dikkat çeken Walls, pratik yaşam becerilerinin akademik başarının anahtarı olduğunu şu sözlerle ifade etti: “Geleneksel okulda çarpım tablosunun cam silmekten daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama değil. El becerilerinin gelişmesi, çocuğun kendisine güvenmesini sağlar. Bir çocuk kendine güvendiğinde ve kendisini iyi hissettiğinde, çarpım tablosunu öğrenmek onun için çok kolay bir hale gelir. Bu bir gerçektir.” “Montessori, modası geçmeyen bir yapıya sahip” Montessori yönteminin yüz yıllık bir geçmişe sahip olmasının, onun güncelliğini yitirdiği anlamına gelmediğini belirten Walls, bu sistemin esnek yapısına değindi: “Montessori yöntemi bir çerçevedir. Yapay zekâ dahil dünyayı değiştiren her şeyi müfredatımıza dahil edebiliriz. Bu yöntem modası geçmeyen bir yapıya sahip, çünkü insanoğlunun modası geçmiyor. Robotların dünyayı ele geçirmesinden korkulsa da önümüzdeki yüzyıllarda da insan, insan kalmaya devam edecek. Montessori de tam olarak bu insan olma süreciyle ilgilidir.” Konferansın ardından, Okul Dışı Kurucusu ve Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Yavuz Yiğit moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Modern Dünyada Bilinçli Yetişkin: Riskleri Yönetmek, Potansiyeli Özgürleştirmek” başlıklı panelde; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, European Montessori College Direktörü, Konuşmacı ve Yazar Sarah Kennedy Berge ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Alpaydın yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23