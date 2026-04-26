İran'dan görülmemiş rest: Artık eskisi gibi olmayacak!
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin, ‍"Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde." dedi.

#1
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Nikzad, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Nikzad, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na Umman yerine ortak olmayı istediğini ancak bunu dile getirmekten korktuklarını belirterek, "Hiçbir koşulda bunu kabul etmeyiz. Biz hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yöndedir." dedi.

#3
Ülkesinin zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyeceğini vurgulayan Nikzad, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili çelişkili açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

#4
Yorumlar

Svs58

İran akıllı iştişare, doğru strateji ve dik duruş ile taraftar toplamaya devam ediyor.. Rab'bim en kısa sürede siyonist sarı kafaların sonunu getirmeyi, İslâm alemine nasip eylesin inşaAllah ????
Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...
Gündem

Necip Fazıl, Sadık Albayrak ve arkadaşlarına yemek ısmarlayabilmek için...

Kırmızı Masa’ya konuk olan gazeteci yazar Sadık Albayrak, fikirleriyle imanlı nesillerin yolunu aydınlatan Üstad Necip Fazıl Kısakürek ile i..
Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı
Dünya

Havada sıcak saatler! Uçağa ateş açıldı

Birleşmiş Milletler misyonu kapsamında görev yapan askeri nakliye uçağı iniş öncesi hedef alındı, kurşun izleri uçuş sonrası fark edildi. ..
Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi
Dünya

Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi

Batı Afrika ülkesi Mali'de başta başkent Bamako olmak üzere birçok şehirde eş zamanlı başlatılan silahlı saldırılarda ordunun kontrolü ele g..
Teröristten orduya yeni savaş talimatı
Dünya

Teröristten orduya yeni savaş talimatı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, orduya, Lübnan topraklarındaki Hizbullah hedeflerine güçlü saldırı talimatı verdi. ..
Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!
Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlikte mehter takımının marşları yankılanırken, CHP İl Yönetimi’nin mehtere sırtını dönerek protesto etmesi ..
Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Latin Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısında araç trafiğinin yoğun olduğu sırada meydana gelen bombalı saldırıda ilk belirlemelere 14 k..
