Suyunu sıkıp bardak bardak içince safra kesesi ve karaciğeri temizliyor, vücuda reset atıyor, Osmanlı padişahlarının kullandığı doğal karışım

Hem sindirim sistemini rahatlatmak hem de vücutta toksinlerin atılmasına yardımcı olmak amacıyla pek çok yöntem kullanılıyor. Safra kesesi ve karaciğeri temizlemek, genel sağlık ve enerji düzeyini artırmak için çok eski zamanlardan beri uygulanmış etkili bir yöntemdir. Peki, karaciğere ne iyi gelir? Karaciğer nasıl temizlenir?