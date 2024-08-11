2024-08-11 09:05:50 Suyunu sıkıp bardak bardak içince safra kesesi ve karaciğeri temizliyor, vücuda reset atıyor, Osmanlı padişahlarının kullandığı doğal karışım
Osmanlı İmparatorluğu'nun köklü tıp bilgisi, zamanla pek çok geleneksel tedavi yöntemiyle günümüze kadar ulaşmış ve bu mirası modern sağlık pratiğine entegre etmiştir. Bu doğal tedavi yöntemlerinden biri de, safra kesesini ve karaciğeri temizleyen şifalı bitkiler ve besinlerle yapılan uygulamalardır. Peki, suyunu sıkıp bardak bardak içince sayfa kesesini temizleyen o şey nedir?