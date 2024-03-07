SUV araç sahibi mi olmak istiyorsunuz! Alın size fırsatın en iyisi! 300 bin liraya kadar 12 ay vade üstelik faizsiz!
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Şirket, kredi, nakit indirimi ve takas kampanyalarını güçlendirerek Renegade, Compass ve Avenger'daki fırsatları müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.
Şirketin ilk yüzde 100 elektrikli ve kendi segmentinde çok tercih edilen modellerinden Avenger, kampanya süresince 150 bin liraya varan takas desteğiyle satışa sunuluyor.
1 milyon 699 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışta olan Avenger için takas desteği yerine kredi kullanmayı tercih edenler 300 bin liraya kadar 12 ay vadeyle yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyor.
Hibrit ve plug-in hibrit versiyonlarla sunulan Jeep Compass modelinde, marta özel fırsatlar kullanıcıları bekliyor. 2 milyon 137 bin liradan başlayan fiyatla satışa sunulan Compass'ta, 200 bin liraya kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanılabiliyor.
Bu yıl, 10. yaşını kutlayan ve tanıtılmasından bu yana tüm dünyada 2 milyona yakın kullanıcı tarafından tercih edilen Renegade ise 1 milyon 710 bin 500 liradan satışa sunuluyor.
Renegade satın almak isteyenler mart ayında 200 bin liraya kadar 12 ay vadeyle faizsiz kredi kullanabiliyor.
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