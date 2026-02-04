Suudiler şaşkın, Türkler yaptı! 60 ayda tamamlanan dev proje kapılarını açtı
Türk mühendislik devi IC İçtaş İnşaat, Suudi Arabistan’ın kalbi Riyad’da King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın dönüşümünü başarıyla tamamlayarak yıllık yolcu kapasitesini 30 milyona çıkardı. 300 bin metrekarelik devasa bir alanda yürütülen çalışmalarda 10 bin ton çelik kullanılırken, teknolojik altyapısı yenilenen terminaller yolcu deneyiminde dünyanın en iyi ilk üçü arasına girdi. Riyad Emiri ve üst düzey yetkililerin katıldığı törenle hizmete giren terminaller, Türk şirketlerinin yurt dışındaki göğüs kabartan başarılarına bir yenisini ekledi.