Suudiler şaşkın, Türkler yaptı! 60 ayda tamamlanan dev proje kapılarını açtı

IC İçtaş İnşaat’ın mühendislik ve yapımını üstlendiği King Khalid Uluslararası Havalimanı’nda kapsamlı bir dönüşüm süreci başarıyla tamamlandı. Daha önce 3. ve 4. terminalleri teslim eden IC İçtaş İnşaat, 1. ve 2. terminallerin de tamamlanmasıyla birlikte havalimanındaki tüm terminal yapılarını hayata geçirmiş oldu. Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, Ulastirma Bakani Saleh bin Nasser Al-Jasser ve GACA Başkanı Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej’in katılımıyla gerçekleşen törende; IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç, IC İçtaş İnşaat Genel Müdürü İbrahim Dönmez ve IC İçtaş İnşaat Bölge Müdürü Cemil Beşen yer aldı.