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Ekonomi
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Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

2024-02-17 08:50:35
Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Suudi Arabistan 3 trilyon dolarlık pazara Türkler'i davet etti. 21 iş anlaşması imzalandı. TAV havalimanı ihalesine girecek. Ege Yapı konut üretecek. İstanbul Valiliği beş okulun güçlendirilmesi için fon alıyor

#1
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Suudi Arabistan'ın 3.3 trilyon dolarlık yatırımı içeren Suudi 2030 Vizyonu kapsamında Türk şirketlere kapı açıldı. Suudi Arabistan'ın Neom, Diriyah Gate, Qiddiya ve Kızıldeniz projesi gibi mega projelerinde Türk firmalarının rol alması için birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda 6 mutabakat zaptı ve 21 iş anlaşması yapıldı.

#2
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

55 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE Suudi Kalkınma Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre İstanbul Valiliği 5 tane okulun deprem riskinin azaltılması için 55 milyon dolarlık bütçe alacak. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile YTÜ Yıldız Teknopark, Regnum, Onur Taahhüt, OPALON ve TOR Holding arasında mutabakat zaptı imzalandı. TASNEE Marketing ile Bayegan, Algihaz ile TAV, Almeknan ile Ege Yapı, Saudi Top Plastic ile Starplas Kimya, Abanmi ile KHPUMA Lift, Alhaytham ile Akkord Madencilik, Alhaytham Group ile Solar Group iş anlaşması imzaladı. UP Saudi Arabia, Bakirci Technical Institute, Yamy Studios ve Gaia Hotels ile; Investment Expert Corporation da Wasata Global ve Buruj Group ile anlaşmaya vardı. CVS Air, Çakır Construction, Cerm-ex Technology, Tatil.com, Paximum, Ugur Law, Extreme Business, Gio Elektrikli Araç, Sigma Process de anlaştı.

#3
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

1.240 KİŞİLİK LİSTE OLUŞTU DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıya çok yüksek bir ilginin olduğunu belirterek, "1.240 kişilik bir liste oluştu. Ancak talep bunun çok üstündeydi. Forum öncesinde sıra oluştu, kayıtları kapattık" dedi. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda 3 trilyon dolarlık bir yatırım bütçesi olduğunu anlatan Olpak, "Suudi bakanlar Türk firmalarının burada iş yapmasını çok istiyorlar. 'Suud firmalarının kapasitesi çok dolu. Gelin siz iş yapın' diyorlar. 21 iş anlaşması yapıldı. Bu daha başlangıç, devamı gelecektir. Bir sonrakini Suudi Arabistan'da yapacağız" diye konuştu.

#4
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 500 bin, 2023'te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, bu yıl 1 milyon Suudi Arabistanlı turist gelmesini umduklarını söyledi. Ersoy, "Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık.

#5
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum" dedi. Sürdürülebilir turizmle alakalı adımlar attıklarının altını çizen Ersoy, 2021'de Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olan bir sertifikasyon programı başlattıklarını söyledi. Ersoy, "Bu programın ilk aşaması 2023'te başladı. İkinci aşama 2025'te başlayacak, 2030'da da üçüncü aşama tamamlanacak. Şu anda 21 binden fazla otelimiz var. Takribi 16 bin otel bu programa dahil oldu. 5-6 bini de yeni mevsimde dahil olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da iki ülkenin farklı sektörlerde birbirini tamamladığını belirterek, "Türkiye'nin iç pazarı büyük aynı zamanda daha geniş bir bölgeye açılan bir kapı" dedi.

#6
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

TAV İKİ İHALEYE GİRECEK TAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, Algihaz Construction Holding ile Neom'daki projeler için anlaşma imzaladıklarını aktardı. Şener, "Orada Algihaz taahhüt işleri yapacağız. Neom'da haziranda iki tane havalimanı ihalesi açılacak. Algihaz ile bu ihalelere gireceğiz" dedi. Suudi Arabistan'da Al Rajhi Holding ile havalimanı projelerinde çalıştıklarını anlatan Şener, yeni anlaşmayla taahhüt işlerini yapacaklarını kaydetti. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da, Almeknan Group ile proje geliştireceklerini söyledi. Kabadayı, "Suudi Arabistan'da binlerce konut, yüzlerce otel yapılacak. Bu projelerin inşaat taahhüt süreçlerinde Almeknan Grup ile proje geliştireceğiz. Çok ciddi bir fırsat ve potansiyel var. İlk etapta 7-8 üst düzey yöneticimizi oraya göndereceğiz. Sonrasında da hızla projelerin gelişeceğine inanıyoruz. Bu yıl içinde projelere başlarız" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

TÜRKİYE'YE YATIRIMLAR ARTACAK Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin turizm ve inşaat alanında Suudi Arabistan'la işbirliği yapabileceğini belirterek, "Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük projelerinden bazılarının inşaatı başladı. Biz bunun bir parçası olmak istiyoruz. Üçüncü ülkelerde de birlikte çalışabiliriz. Suudi Arabistan savunma sanayisini yerelleştirmeyi amaçlıyor. Birlikte tasarlayıp, üretim ve ihracat yapma projelerine de açığız" diye konuştu. Şimşek, enflasyonu düşürürken sıra dışı bir şey yapmayacaklarını, konvansiyonel para politikaları uygulayacaklarını belirtti. Şimşek, Türkiye'ye portföy yatırımlarının yerel seçimler sonrası artacağını ifade etti.

#8
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

CARİ AÇIK DÜŞECEK Türkiye'nin rezervlerini artırma hedefinde olduklarını belirten Şimşek, "Cari açık aşağı doğru düşmeye başladı bile, doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yılın ilk yarısında 30 milyar doların altına inecek. Türkiye'de büyüme güçlü. Türkiye'nin risk algısı şu andaki puanlardan çok daha iyi durumda. Makas açıklığına bakacak olursak, aslında şu andaki puanlama kurumlarının Türkiye'ye verdiği puanın 2 basamak yukarısında.

#9
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Şimdiden piyasalar, Türkiye'de daha az risk olduğunu düşünüyorlar" dedi. Türkiye'nin yeşil alanlarda dev bir potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, bu alanda da Suudi Arabistan ile ortak çalışılabileceğini kaydetti. Bakan Şimşek, 'Bakanlar Paneli Oturumu'nda yaptığı konuşmada ise şunları söyledi: "Suudi Arabistan Türkiye'deki üreticilerle iş yapmaya yöneldi. Türkiye'nin müteahhitlerine, Türkiye'nin iş insanlarına doğru dönüyorlar. Türk şirketleriyle çalışmak istiyorlar."

#10
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

SUUDİ BAKANLARDAN ORTAKLIK TEKLİFİ SUUDİ Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al Falih ve Turizm Bakanı Ahmed Al Khatebb, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ekonomik ortaklık fırsatlarını anlattı. Falih, "Suudi Arabistan ve Türkiye'deki özel sektörün iki ülke dışında da sahip olduğu fırsatlar var. Orta Doğu'da ciddi savaş durumu sebebiyle refah ve gelişme konusunda bir gecikme yaşanıyor. Bütün bölgeye yardım ve yeniden inşa etme konusunda fırsatlarımız bulunuyor" dedi. Falih, iki ülkenin Afrika'da da ortak hareket edebileceğini söyledi. Khatebb de turizmin Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek, "2030 vizyonu çerçevesinde turizm, madencilik, spor gibi sektörlere yoğunluk veriyoruz. Suudi Arabistan'daki müteahhitlerin artık kapasiteleri yok, kapasiteye ihtiyaç var" dedi.

#11
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

HEDEF 10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARMAK TÜRKİYE-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun önceki akşam düzenlenen gala yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "2023 yılında ikili ticaret hacmimiz 6.8 milyar dolara ulaştı. 2 yılda yüzde 50'ye yakın artış gerçekleşti. Ticaret hacmimizi, dengeli ve hızlı bir şekilde artırarak kısa vadede 10 milyar doların üzerine çıkarmanın gerçekçi bir hedef olduğu kanaatindeyiz.

#12
Foto - Suudi Arabistan'dan Türkiye hamlesi! Trilyonluk projeye tamam denildi

Geçen yıl, Suudi Arabistan'dan ülkemize gelen turist sayısı yüzde 65 artış göstererek 830 bini buldu. Bu rakamı 1 milyona hatta daha da yukarı çıkartmamız gerekiyor" dedi. Yılmaz, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile ekonomisini çeşitlendirmeyi, petrole olan bağımlılığını azaltmayı ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçladığını aktararak, "Türkiye Yüzyılı ve 2053 vizyonlarımız ile Suudi 2030 Vizyonu'nun tüm bölgeye önemli büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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