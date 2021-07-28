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Dünya
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Suudi Arabistan tarafını seçti! Son dakika kodu ile duyuruldu

2021-07-28 08:36:53
Suudi Arabistan tarafını seçti! Son dakika kodu ile duyuruldu

Son 10 yılın en büyük krizinin yaşandığı Tunus aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeyle resim temasa geçti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan da rengini belli etti ve resmi açıklama geldi. Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta başbakanın görevden alınması ve meclisin devre dışı kalmasıyla başlayan siyasal çalkantı dünya çapında yankı buldu, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerden üst üste açıklamalar geldi. Darbenin arkasındaki ülkeler ise rengini belli etti.

#1
Foto - Kendi atadığı başbakan Hişam el Meşişi'yi görevden alan Cumhurbaşkanı Kays Said, kendisini destekleyen sendikacılar, işadamları ve hukukçuları akşam saatlerinde Kartaca Sarayı'nda ağırladı.

Kendi atadığı başbakan Hişam el Meşişi'yi görevden alan Cumhurbaşkanı Kays Said, kendisini destekleyen sendikacılar, işadamları ve hukukçuları akşam saatlerinde Kartaca Sarayı'nda ağırladı.

#2
Foto - Meclisi bir ay devre dışı bırakmasını ve aldığı kararları savunan Said,

Meclisi bir ay devre dışı bırakmasını ve aldığı kararları savunan Said, "Bu durumun darbeyle alakası olduğunu iddia eden, hukuk derslerini gözden geçirsin. Biz darbeci değiliz ama Tunus devletini de kolay lokma yapmayacağız" deyip ekledi:

#3
Foto -

"Bazıları, bunu nasıl darbe olarak görüyor şaşırıyorum. Ben hukuk okudum ve okuttum ve darbenin ne olduğunu biliyorum. Darbe, meşruiyetin dışına çıkmaktır. Ben anayasayı uyguladım. Meclis Başkanına da telefon açtım ve 80. maddeye müracaat edeceğimi söyledim."

#4
Foto - ASKERLER DEVLET TELEVİZYONUNDA Tunus'taki 'kansız darbe'yle başta parlamento binası olmak üzere birçok noktaya askerler konuşlandırıldı, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı devlet televizyonundaki silahlı askerlerin fotoğrafını dünyaya servis etti.

ASKERLER DEVLET TELEVİZYONUNDA Tunus'taki 'kansız darbe'yle başta parlamento binası olmak üzere birçok noktaya askerler konuşlandırıldı, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı devlet televizyonundaki silahlı askerlerin fotoğrafını dünyaya servis etti.

#5
Foto - 2019 yılında yolsuzlukla mücadele ve devleti yeniden yapılandırma vaadiyle bağımsız aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan hukuk profesörü Said'e en büyük tepki, iktidardaki Nahda Partisi'nden yükseldi.

2019 yılında yolsuzlukla mücadele ve devleti yeniden yapılandırma vaadiyle bağımsız aday olarak katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan hukuk profesörü Said'e en büyük tepki, iktidardaki Nahda Partisi'nden yükseldi.

#6
Foto - Meclis Başkanı da olan Nahda lideri Raşit el Gannuşi, Pazar gecesi Kays Said'in yönetimi eline almasının ardından parlamento binasına girmek istedi ancak kapıları kontrol eden askerler tarafından engellendi.

Meclis Başkanı da olan Nahda lideri Raşit el Gannuşi, Pazar gecesi Kays Said'in yönetimi eline almasının ardından parlamento binasına girmek istedi ancak kapıları kontrol eden askerler tarafından engellendi.

#7
Foto - MECLİS ÖNÜNDE ARBEDE Sabah olduğunda ise Nahda Partisi taraftarları meclis önünde toplandı. Bazı protestocular kapıya tırmanarak askerlere 'Kapıları açın' diye bağırdı. Kays Said'in aldığı kararları destekleyenlerin aynı yere gelmesiyle meclis kapısı önünde arbede yaşandı.

MECLİS ÖNÜNDE ARBEDE Sabah olduğunda ise Nahda Partisi taraftarları meclis önünde toplandı. Bazı protestocular kapıya tırmanarak askerlere 'Kapıları açın' diye bağırdı. Kays Said'in aldığı kararları destekleyenlerin aynı yere gelmesiyle meclis kapısı önünde arbede yaşandı.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Said'in siyaseti dizayn etme çabasına Nahda Partisi'nin yanı sıra Tunus'un Kalbi, Demokratik Akım Partisi, Tunus İşçi Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi ve Onur Koalisyonu karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Said'in siyaseti dizayn etme çabasına Nahda Partisi'nin yanı sıra Tunus'un Kalbi, Demokratik Akım Partisi, Tunus İşçi Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi ve Onur Koalisyonu karşı çıkıyor.

#9
Foto - 06.00'YA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Pazartesi akşamına gelindiğinde ise Tunus genelinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kays Said'in açıklamasına göre bir ay sürecek yasak, akşam saat 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar uygulanacak.

06.00'YA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Pazartesi akşamına gelindiğinde ise Tunus genelinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kays Said'in açıklamasına göre bir ay sürecek yasak, akşam saat 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar uygulanacak.

#10
Foto - Sağlık çalışanlarını ve gece işçilerini kapsamayan yasak dışında Tunus genelinde bugünden itibaren kamu kurumları iki gün tatil ilan edildi. Salı ve Çarşamba günleri yalnızca askerler ve polisler sahada olacak.

Sağlık çalışanlarını ve gece işçilerini kapsamayan yasak dışında Tunus genelinde bugünden itibaren kamu kurumları iki gün tatil ilan edildi. Salı ve Çarşamba günleri yalnızca askerler ve polisler sahada olacak.

#11
Foto - Tunus'taki gelişmelere en hızlı reaksiyon gösteren ülke, Türkiye oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer demokrasinin askıya alınmasını kınadı.

Tunus'taki gelişmelere en hızlı reaksiyon gösteren ülke, Türkiye oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililer demokrasinin askıya alınmasını kınadı.

#12
Foto - SUUDİLER RENGİNİ BELLİ ETTİ Darbenin arkasındaki ülke olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise Tunus'ta siyasetin devre dışı kalması göstere göstere kutlandı.

SUUDİLER RENGİNİ BELLİ ETTİ Darbenin arkasındaki ülke olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise Tunus'ta siyasetin devre dışı kalması göstere göstere kutlandı.

#13
Foto - Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA), iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi yaptığını, Riyad yönetiminin istikrarı sağlayacak önlemleri desteklediğini bildirdi. Haberde, Kraliyet ailesinin Tunus'un güvenliği ve istikrarı konusundaki hassasiyeti vurgulandı ve Kays Said'e destek verildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı (SPA), iki ülkenin dışişleri bakanlarının telefon görüşmesi yaptığını, Riyad yönetiminin istikrarı sağlayacak önlemleri desteklediğini bildirdi. Haberde, Kraliyet ailesinin Tunus'un güvenliği ve istikrarı konusundaki hassasiyeti vurgulandı ve Kays Said'e destek verildi.

#14
Foto - Salı günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Riyad yönetiminin Tunus yönetimine güveni teyid edildi ve Kuzey Afrika ülkesinin içişlerine saygılı olduğu vurgulandı.

Salı günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Riyad yönetiminin Tunus yönetimine güveni teyid edildi ve Kuzey Afrika ülkesinin içişlerine saygılı olduğu vurgulandı.

#15
Foto - El Arabiya televizyonu, ordu ve polis birliklerinin sivil yönetimi askıya alan Kays Said kararlarını uyguladığını son dakika haberi olarak duyurdu.

El Arabiya televizyonu, ordu ve polis birliklerinin sivil yönetimi askıya alan Kays Said kararlarını uyguladığını son dakika haberi olarak duyurdu.

#16
Foto - Suudi Arabistan medyası ayrıca Nahda Partisi'nin iktidardan düşmesini isteyen Tunusluların görüşlerine yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Said'e destek verenlerden biri,

Suudi Arabistan medyası ayrıca Nahda Partisi'nin iktidardan düşmesini isteyen Tunusluların görüşlerine yer veriliyor. Cumhurbaşkanı Said'e destek verenlerden biri, "Tunus'u korumak için buradayız. Müslüman Kardeşler yönetiminde bütün trajedileri gördük" ifadesini kullandı.

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