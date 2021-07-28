Suudi Arabistan tarafını seçti! Son dakika kodu ile duyuruldu

Son 10 yılın en büyük krizinin yaşandığı Tunus aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeyle resim temasa geçti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Suudi Arabistan da rengini belli etti ve resmi açıklama geldi. Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta başbakanın görevden alınması ve meclisin devre dışı kalmasıyla başlayan siyasal çalkantı dünya çapında yankı buldu, ABD, Türkiye ve diğer ülkelerden üst üste açıklamalar geldi. Darbenin arkasındaki ülkeler ise rengini belli etti.