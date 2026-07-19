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Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

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Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Beşiktaş transferde tarihi bir çılgınlığa imza atıyor... dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’ı bitirme noktasına getiren Başkan Serdal Adalı, Al-Hilal'de teknik direktör Simone Inzaghi ile kriz yaşayıp kadro dışı kalan 24 milyon Euro’luk süper golcü Darwin Nunez için de resmen devreye girdi. Suudilerin ilk etapta reddettiği kiralama teklifini 'Salah ile oynayıp yeniden eski Núñez olduğunda istediğiniz fiyata satarsınız' formülüyle kabul ettirme aşamasına getiren siyah-beyazlılar yılın ikinci transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Beşiktaş transfer piyasasında kelimenin tam anlamıyla çıldırdı. Aziz Yıldırım'ın "20 milyon Euro maaş istiyor" dediği dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı 10+2 milyon Euro bandında bitirme noktasına getiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bir başka bombayı da santrfor için patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool'un ardından Al-Hilal forması giyen ancak Arabistan'da aradığını bulamayan Uruguaylı süper golcü Darwin Núñez için de resmi teklifini yaptı.

#2
Foto - Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Başkan Adalı, yıllık net 20 milyon Sterlin (yaklaşık 24 milyon Euro) kazancıyla dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Núñez'i kiralamak için Al-Hilal’e 4 milyon Euro kiralama bedeli ve başarıya bağlı (şampiyonluk ve 20 gol üzeri) 4 milyon Euro'luk bonus teklif etti.

#3
Foto - Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Suudi Arabistan temsilcisi bu düşük bütçeli teklifi ilk etapta direkt reddetti. Ancak Serdal Adalı’nın, "Salah ile oynayıp yeniden eski Núñez olduğunda istediğiniz yere satarsınız" stratejisi ve oyuncuyu parlatma garantisi, Suudileri ikna aşamasına getirdi.

#4
Foto - Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Bu rüya operasyonun perde arkasında ise Núñez'in Al-Hilal'de yaşadığı büyük kriz yatıyor. Kadrosunda Benzema, Neves ve Malcom gibi yıldızları barındıran Al-Hilal’de, teknik direktör Simone Inzaghi ile taktiksel ve karaktersel uyuşmazlık yaşayan 27 yaşındaki forvet kadro dışı kaldı.

#5
Foto - Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Benzema'nın gölgesinde kalmayı sindiremeyen ve Inzaghi'nin disipliniyle ters düşen Uruguaylı yıldız, Dünya Kupası'nda 3 maçın 2'inde yedek kalınca acilen Avrupa'ya dönme kararı aldı

#6
Foto - Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Fotospor'a göre; Beşiktaş, bu transferde Núñez için tam bir "kariyer rehabilitasyon merkezi" rolü üstlenecek.

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