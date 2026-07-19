Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın

Başkan Adalı, yıllık net 20 milyon Sterlin (yaklaşık 24 milyon Euro) kazancıyla dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Núñez'i kiralamak için Al-Hilal’e 4 milyon Euro kiralama bedeli ve başarıya bağlı (şampiyonluk ve 20 gol üzeri) 4 milyon Euro'luk bonus teklif etti.