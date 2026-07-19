Suudi Arabistan damgası mı geliyor: Önce Salah sonra Darwin Núñez! Beşiktaş'ı tutmayın
Beşiktaş transferde tarihi bir çılgınlığa imza atıyor... dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’ı bitirme noktasına getiren Başkan Serdal Adalı, Al-Hilal'de teknik direktör Simone Inzaghi ile kriz yaşayıp kadro dışı kalan 24 milyon Euro’luk süper golcü Darwin Nunez için de resmen devreye girdi. Suudilerin ilk etapta reddettiği kiralama teklifini 'Salah ile oynayıp yeniden eski Núñez olduğunda istediğiniz fiyata satarsınız' formülüyle kabul ettirme aşamasına getiren siyah-beyazlılar yılın ikinci transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.