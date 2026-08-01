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Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

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Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Avrupa’yı sarsan ve Türkiye’de de başlayan felaket Yunanistan’da görülmeye başlandı. Atina yönetimi ülke genelinde alarm durumuna geçti.

#1
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Yunanistan, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgârların etkisiyle son dönemin en ağır orman yangını krizlerinden biriyle mücadele ediyor. Başkent Atina’ya yakın Porto Germeno başta olmak üzere Viotia, Egialia, Resmo ve Fokida gibi birçok bölgede birden fazla noktada çıkan yangınlar kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

#2
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Attika bölgesine bağlı Porto Germeno’da yangın dört ayrı kolda hızla ilerlerken, Agia Paraskevi yerleşimi alev çemberi altında kaldı. Şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol sağlanamayan bölgede yetkililer, halka 112 Acil Uyarı Sistemi üzerinden tahliye talimatı gönderdi. Tahliye Edilen Bölgeler: Agia Paraskevi, Krio Pigadi, Agios Nektarios, Prosili ve Psatha. Denizden Tahliye Operasyonu: Viotia sahilinde alevlerin yolları kesmesi üzerine 250’den fazla kişi deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye edildi.

#3
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Devlet mekanizmasının sınırlarına dayandığını belirtilen İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Evangelos Turnas, Acil Durum Koordinasyon Merkezi’nde kriz masasını toplayarak gelişmeleri anbean takip ediyor. Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Bakan Turnas, yangın bölgelerini ve Sivil Koruma Merkezini ziyaret ederek söndürme ekiplerinden yerinde bilgi aldı.

#4
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Evangelos Turnas: “Şiddetli ve fırtına düzeyindeki rüzgârlar söndürme çalışmalarını aşırı derecede zorlaştırıyor. Çok sayıda eş zamanlı yangın ve aşırı hava koşulları devlet mekanizmasını sınırlarına getirdi. Vatandaşlarımızdan 112 uyarılarına ve kolluk kuvvetlerinin yönlendirmelerine harfiyen uymalarını rica ediyoruz. Önceliğimiz insan hayatıdır.” dedi.

#5
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Bölgede 4 ayrı aktif hat birleşme riski taşıyor ve yoğun çam ormanları hızla yanmaya devam ediyor. Şiddetli alevler nedeniyle ilk belirlemelere göre çok sayıda ev ve park halindeki araç küle döndü.

#6
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

İtfaiye Basın Sözcüsü Efi Papavramopulu, fırtına şiddetindeki rüzgârlar yüzünden uçak ve helikopterlerin havalansa dahi güvenli su bırakma (atış) yapamadığı durumlar yaşandığını bildirdi.

#7
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre Porto Germeno ve Viotia hatlarında onlarca müstakil ev, binek araç, iş yeri ve tarım işletmesi tamamen yandı. Silahlı Kuvvetler’in arama-kurtarma birimleri, belediye iş makineleri ve arazözler yangın önleme şeritleri açmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

#8
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, aşırı rüzgâr ve yüksek sıcaklık riskinin sürmesi nedeniyle ülke genelinde alarm seviyesinin en üst düzeyde tutulacağını açıkladı.

#9
Foto - Sıcak gelişme: Yunanistan’da acil durum ilan edildi

KAYNAK: BİRLİK GAZTESİ

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