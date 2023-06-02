Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

"SİVAS'LILARA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN" Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler. Yol da yaklaşık 1,5 kilometre kısalmış olacak. Ben şimdiden tüm Sivas'lılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."