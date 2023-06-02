2023-06-02 22:05:40 Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler
Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi. Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı. Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat hakkında yeni gelişme haberi geldi. Sivas'ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelinin ekim ayında açılması bekleniyor.