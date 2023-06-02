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Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

2023-06-02 22:05:40
Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi. Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı. Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı devam eden 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli'ndeki inşaat hakkında yeni gelişme haberi geldi. Sivas'ın Ulaş ile Kangal ilçeleri arasında bulunan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelinen Yağdonduran tünelinin ekim ayında açılması bekleniyor.

#1
Foto - Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

Sivas Valisi tarih vererek duyurdu: Yağdonduran Tüneli'nde sona gelindi Açıklamada bulunan Vali Yılmaz Şimşek, "İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız. Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

"EKİM AYINDA HİZMETE AÇACAĞIZ" Karayolları yetkililerinden tünelin son durumu hakkında bilgi alan Şimşek, tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, tünelin ekim ayında açılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

#3
Foto - Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

"Yağdonduran Tüneli'nden test sürüşünü gerçekleştirdik. Yüzde 85 oranında tamamlandı. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor. İnşallah önümüzdeki ekim ayının başında bu tüneli hizmete açmış olacağız.

#4
Foto - Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

"SİVAS'LILARA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN" Böylece vatandaşlarımız zorlu kış şartlarından etkilenmeden daha konforlu, daha hızlı bir şekilde bu tünelden geçecekler. Yol da yaklaşık 1,5 kilometre kısalmış olacak. Ben şimdiden tüm Sivas'lılara ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

#5
Foto - Sürücüler müjde! Türkiye'den önemli proje: Yağdonduran Tüneli'nin yüzde 85'i tamamlandı diyerek ilan ettiler

Tünelin hizmete girmesiyle özellikle kışları sürücülerin kabusu olan geçit, adeta tarihe karışacak.

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