Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı
Giriş Tarihi:

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

Suriye'nin Rakka kentinde DEAŞ'lı teröristlerin de tutulduğu Aktan Hapishanesi'ni devretmek istemeyen YPG/SDG'ye mensup teröristler Suriye ordusuyla çatışmaya başladı.

1
#1
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

AA ekibinin görüntülediği hapishane, Rakka kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ordu güçleri gündüz saatlerinde devralmak üzere hapishane çevresine ulaştıklarında YPG/SDG'li terörsitler tarafından ateş açıldı.

#2
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

Ordu yetkililerinin devir işleminin yapılması talebine olumlu yanıt vermeyen örgüt mensuplarıyla zaman zaman şiddetlenen çatışmalar akşam saatlerinde aralıklarla devam etti.

#3
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

Teröristlerle çatışmalar sürerken, 30 kadar YPG/SDG elebaşı ile bazı devrik rejim unsurlarının da ordu operasyonlarından kaçarak bu hapishaneye sığındığı ve halen içerde oldukları öğrenildi. Hapishanede konuşlanarak orduyla çatışmaya girenlerin toplam sayısının ise 300'ü bulduğu bildiriliyor.

#4
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

Hapishanede alıkonanların büyük bölümünün ise DEAŞ'lı teröristlerin dışındaki kimseler oluşturuyor. Bunlar arasında örgüte muhalif görülen ya da keyfi olarak alıkonan çok sayıda sivilin de bulunduğu biliniyor.

#5
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

Rakka'daki yerel kaynaklar terör örgütü YPG/SDG'nin birçok kişiyi gerekçe göstermeden DEAŞ'lı olmakla suçlayarak alıkoyduğunu belirtiyor.

#6
Foto - Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı

Ordu birlikleri, hapishaneyi kuşatma altında tutmaya devam ediyor.

