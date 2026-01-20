Suriye'de petrol sahaları terörden temizlendi ama ülkenin petrolünü çıkarmaya gelen ülke şüphe uyandırdı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye'de teröristlerden kurtarılan petrol sahalarına yine başka küresel güçlerin çökmek üzere olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

#1
Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'nı ziyaret eden Suriye Petrol Şirketi CEO'su Yusuf Kablavi, düzenlediği basın toplantısında mevcut durum hakkında bilgi verdi. Kablavi, petrol sahasında kontrolün sağlanması sonrasında bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti.

#2
YPG/SDG'nin kontrolündeyken Ömer Petrol Sahası'nın "ilkel" ve "verimsiz" yöntemlerle işletildiğini kaydeden Kablavi, petrol kuyusunun da zarar gördüğünü aktardı. "Ömer Petrol Sahası, günde 50 bin varil petrol üretirken, sadece 5 bin varil üretebilir hale gelmiş" diyen Kablavi, Suriye'nin genelinde 400 bin ila 500 bin varil arasında değişen petrol üretiminin, şu anda 100 bin varilin altında indiğini kaydetti.

#3
Kablavi, Ömer Petrol Sahası'nda faaliyet yürüten Shell'in çekilerek hisselerini Suriye hükümetine devretme talebinde bulunduğunu aktardı.

#4
Shell ile görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Kablavi, mali anlaşma yoluyla petrol sahasının tüm mülkiyetinin Suriye yönetimine geçeceği bilgisini verdi.

#5
Suriye'de Chevron ve ConocoPhillips dahil ABD'li enerji şirketlerinin yatırım yapacağını ve üretimin artırılacağını söyleyen Kablavi, şu ifadeleri kullandı: "Elbette gelecekte petrol ihraç edeceğiz, buna mecburuz. Benzin ve dizel gibi üretimler için rafinerilerimizin belli bir ihtiyacı var. Kalanı ihraç edeceğiz. Petrol ve doğal gaz ihraç edeceğiz inşallah. Suriye halkına mesajım: Sabredin, güzel günler geliyor. Suriye Petrol Şirketi sizindir, bu vatanındır. Yeni nesilden petrol, makine, inşaat veya elektrik mühendisi olan herkese çağrı yapıyorum. Bize geri gelin ve Suriye Petrol Şirketi'ne katılın!"

#6
Suriyeli aşiretler, 18 Ocak'ta Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Deyrizor ilinin tamamını örgütten temizleyerek bölgede kontrolü ele geçirmişti. Deyrizor bölgesindeki Suriye'nin en büyük enerji merkezleri arasında yer alan Ömer Petrol Sahası ile Kuniko Doğal Gaz Sahası'nın bulunduğu bölge de YPG/SDG'den geri alınmıştı. Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

