Suriye'de petrol sahaları terörden temizlendi ama ülkenin petrolünü çıkarmaya gelen ülke şüphe uyandırdı

Suriye'de Chevron ve ConocoPhillips dahil ABD'li enerji şirketlerinin yatırım yapacağını ve üretimin artırılacağını söyleyen Kablavi, şu ifadeleri kullandı: "Elbette gelecekte petrol ihraç edeceğiz, buna mecburuz. Benzin ve dizel gibi üretimler için rafinerilerimizin belli bir ihtiyacı var. Kalanı ihraç edeceğiz. Petrol ve doğal gaz ihraç edeceğiz inşallah. Suriye halkına mesajım: Sabredin, güzel günler geliyor. Suriye Petrol Şirketi sizindir, bu vatanındır. Yeni nesilden petrol, makine, inşaat veya elektrik mühendisi olan herkese çağrı yapıyorum. Bize geri gelin ve Suriye Petrol Şirketi'ne katılın!"