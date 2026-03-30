“Süper Sütun” deşifre oldu, yerin altı bir anda fermuar misali açılmaya başladı: Karpuz gibi ikiye ayrılıyor

Bilim insanları, Doğu Afrika’yı kademeli olarak ikiye bölen 3.500 kilometre uzunluğundaki devasa yarık sisteminin ardındaki gizemi kimyasal kanıtlarla çözdü. Yapılan analizler, bu kıtasal ayrılmanın Dünya’nın çekirdek-manto sınırından yükselen devasa bir "sıcak kaya sütunu" tarafından beslendiğini ortaya koydu. Afrika kıtasını milyonlarca yıl içinde yeni bir okyanusla ayıracak olan bu jeolojik süreç, yer kabuğunun altındaki devasa bir enerji kaynağının (süperplüm) eseri olarak tanımlanıyor.