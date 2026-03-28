"Süper muhripler" denize salındı! Mach 10 hızıyla hipersonik dehşeti yaşatacaklar
“Süper muhripler” denize salındı! Mach 10 hızıyla hipersonik dehşeti yaşatacaklar

Çin Donanması, dünyanın en güçlü savaş gemileri arasında gösterilen Tip 055 sınıfı süper muhriplerini Tayvan açıklarında gerçek mühimmatla test ederek gövde gösterisi yaptı. Ses hızının 10 katına ulaşan hipersonik füzelerle donatılan bu dev yüzen kaleler, 1.500 kilometrelik menziliyle uçak gemilerinin dokunulmazlığına son vermeyi hedefliyor. Askeri uzmanlar, bu tatbikatın küresel deniz gücü dengelerini alt üst edebilecek bir teknolojik devrim olduğunu vurguluyor.

Çin Donanması, dünyanın en büyük savaş gemileri arasında gösterilen Tip 055 sınıfı 2 yeni destroyerini Tayvan açıklarında ve Doğu Çin Denizi'nde ilk kez gerçek mühimmatlı tatbikatlarda kullandı. Askeri uzmanlar, elektronik harp ve hipersonik füze yeteneklerinin sergilendiği bu tatbikatın, denizdeki küresel güç dengesini değiştirebilecek modern bir çatışma simülasyonu olduğuna dikkat çekiyor.

Interesting Engineering raporlarına göre, Tip 055 sınıfı gemiler yaklaşık 13.200 tonluk deplasmanlarıyla standart bir muhripten ziyade kruvazör sınıfına yaklaşıyor. Bu devasa boyutları ve ateş güçleri nedeniyle NATO tarafından Renhai sınıfı olarak adlandırılıyor ve uluslararası savunma çevrelerinde sıklıkla "süper muhrip" olarak anılıyorlar.

Tatbikat, sadece ateş gücünün test edilmesiyle sınırlı kalmadı. Mürettebat, düşmanın sensörleri aktif olarak karıştırdığı, güçlü elektromanyetik girişimlerin olduğu bir ortamda iletişim ve koordinasyon yeteneklerini de sınadı. Gemilerin savunma sisteminin kalbinde özel bir radar teknolojisi yatıyor: Çift Bantlı Radar Sistemi: Tip 055, hedefleri uzun menzilde aramak için S bandı, hassas izleme ve silah yönlendirmesi için ise X bandı radarlarını eşzamanlı kullanıyor.

Gizliliği Etkisiz Hale Getirme: Bu kombinasyon, geminin uzak mesafelerdeki hedefleri tespit ederken aynı zamanda insansız hava araçları veya gizli (stealth) uçaklar gibi küçük ve hızlı nesnelere anında tepki vermesini sağlıyor. Bu sistem, düşmanın gemiyi elektronik karıştırma yoluyla kandırma ihtimalini büyük ölçüde düşürüyor. Tip 055'in asıl caydırıcı gücü ise taşıdığı silah sistemlerinin niteliğinde gizli. Her iki gemi de, çeşitli füzelerin ateşlenmesine olanak tanıyan 112 hücreli dikey fırlatma sistemine (VLS) sahip. YJ-21 Füzeleri: Bu fırlatma sistemleri, son aşamada ses hızının 10 katına (Mach 10) ulaşabilen hipersonik gemisavar balistik füzelerini barındırabiliyor.

Uçak Gemileri Artık Hedefte: Günümüz hava savunma sistemlerinin durdurmakta zorlandığı bu hız ve 1.500 kilometrelik menzil, Tip 055'in devasa deniz filolarını uzaktan tehdit edebileceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu durum, uçak gemilerinin artık dokunulmaz birer güç olmaktan çıkıp doğrudan menzil içindeki hedeflere dönüştüğünü gösteriyor. Çin, Tip 055'i sadece dev bir füze platformu olarak değil, aynı zamanda denizde bir komuta kontrol merkezi olarak tasarladı. Uydular, uçaklar ve filodaki diğer gemilerle entegre çalışan bu destroyerler, Tip 075 veya Tip 076 gibi uçak gemisi ya da amfibi hücum gemisi gruplarının korunmasında kilit rol oynuyor.

Bu kapasite artışı, Pekin yönetiminin kendi kıyılarını savunan bir donanmadan, dünyanın dört bir yanındaki açık denizlerde görev yapabilen bir "mavi su donanmasına" geçiş stratejisini doğruluyor. 2025 yılında bu sınıfa ait bir başka destroyerin Avustralya kıyıları açıklarında görülmesi, gemilerin Çin anakarasından binlerce kilometre uzakta görev yapabildiğini kanıtlamıştı. Tatbikatın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin "Çin'in Tayvan konusunda bir çatışma çıkarması durumunda Japonya'nın müdahale edebileceğine" dair açıklamalarının ardından yükselen gerilim dönemine denk gelmesi dikkat çekti. Çin askeri komuta kademesi, bu gemilerin ortak muharebe sistemine entegrasyonunun hızlandırılacağını belirtti. Askeri analistlere göre Tip 055, modern deniz savaşlarının artık sadece gemi veya füze sayısıyla değil, bu unsurların tek bir ağ içerisinde ne kadar entegre, hızlı ve isabetli çalışabildiğiyle kazanılacağını kanıtlıyor.

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!
Siyaset

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınmıştı... CHP'li Uşak Belediye Başkanı 21 yaşındaki personelle otelde basıldı!

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkınd..
Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!
Gündem

Dolmabahçe'de dev zirve! Küresel sermayenin patronu Erdoğan'ın kapısında: Türkiye için yeni rota mı çiziliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisine yön veren en kritik isimlerden biri olan BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink ve Dü..
Türkiye’de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi
Ekonomi

Türkiye’de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu...
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!
Gündem

Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

Coğrafyasını kana bulayan şer ittifakına karşı İran'dan sarsıcı bir hamle geldi. "Gerçek Vaad 4" operasyonu kapsamında havalanan füzeler ve ..
Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı
Dünya

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

Ülkedeki Müslüman topluluklar ve diğer gruplar, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu soykırımı, işlemiş olduğu insan hakları ihlallerini eleştir..
