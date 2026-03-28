“Süper muhripler” denize salındı! Mach 10 hızıyla hipersonik dehşeti yaşatacaklar
Çin Donanması, dünyanın en güçlü savaş gemileri arasında gösterilen Tip 055 sınıfı süper muhriplerini Tayvan açıklarında gerçek mühimmatla test ederek gövde gösterisi yaptı. Ses hızının 10 katına ulaşan hipersonik füzelerle donatılan bu dev yüzen kaleler, 1.500 kilometrelik menziliyle uçak gemilerinin dokunulmazlığına son vermeyi hedefliyor. Askeri uzmanlar, bu tatbikatın küresel deniz gücü dengelerini alt üst edebilecek bir teknolojik devrim olduğunu vurguluyor.