“Süper muhripler” denize salındı! Mach 10 hızıyla hipersonik dehşeti yaşatacaklar

Bu kapasite artışı, Pekin yönetiminin kendi kıyılarını savunan bir donanmadan, dünyanın dört bir yanındaki açık denizlerde görev yapabilen bir "mavi su donanmasına" geçiş stratejisini doğruluyor. 2025 yılında bu sınıfa ait bir başka destroyerin Avustralya kıyıları açıklarında görülmesi, gemilerin Çin anakarasından binlerce kilometre uzakta görev yapabildiğini kanıtlamıştı. Tatbikatın, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin "Çin'in Tayvan konusunda bir çatışma çıkarması durumunda Japonya'nın müdahale edebileceğine" dair açıklamalarının ardından yükselen gerilim dönemine denk gelmesi dikkat çekti. Çin askeri komuta kademesi, bu gemilerin ortak muharebe sistemine entegrasyonunun hızlandırılacağını belirtti. Askeri analistlere göre Tip 055, modern deniz savaşlarının artık sadece gemi veya füze sayısıyla değil, bu unsurların tek bir ağ içerisinde ne kadar entegre, hızlı ve isabetli çalışabildiğiyle kazanılacağını kanıtlıyor.