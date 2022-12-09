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Aktüel
22
Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

2022-12-09 09:50:19
Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Ayrıntıları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler olan soruları bir de siz cevaplamayı deneyin... Fakat, Süper Mario'nun hangi yöne koştuğunu anlamanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 1989 yılında yayınlanan çizgi film "Süper Mario Bros. Süper Şov!"dan bir bölüm izleyenleri ikiye böldü. Videonun birkaç saniyesinde, kahramanın merdivenlerden inip inmediğini anlamak oldukça zor. İlk bakışta, Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

#1
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Kayıp rakam hangisi?

#2
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Resimdeki kalbi, gözü ve beyni bulabildiniz mi?

#3
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Dört yapraklı yoncayı bulabildiniz mi?

#4
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Bu anahtar hangi kapıyı açar?

#5
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi ters yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

#6
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. Yerlerini bulabilir misiniz?

#7
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

#8
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

#9
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulabildiniz mi?

#10
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulabildiniz mi?

#11
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

CEVAPLAR Süper Mario merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi görünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bir ipucuna ihtiyacınız olursa, ünlü karakterin sol ayağına bakabilirsiniz ya da merdivenlerden aşağı koşarken ayağınızın bu pozisyonda olup olmayacağına kendiniz karar verebilirsiniz.

#12
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

11 VE 32

#13
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#14
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#15
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#16
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#17
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#18
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#19
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#20
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

#21
Foto - Süper Mario aşağıya mı yoksa yukarıya mı koşuyor? Sosyal medyayı karıştırdı

Cevaplar kırmızı yuvarlak içine alınmıştır.

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