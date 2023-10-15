Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

Son olarak Sivasspor'da görev alan ve kırmızı-beyazlı ekiple özellikle Avrupa kupalarında 'tarihi zafer' sayılacak neticelere imza atan başarılı teknik adam Rıza Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu. Son dönemde ismi sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik adam sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda görev alan, bir süredir ise takım çalıştırmayan 60 yaşındaki başarılı teknik adamın yeni takımı belli oldu.