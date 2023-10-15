2023-10-15 22:45:13 Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor
632 maçta görev alarak Süper Lig tarihinin en başarılı teknik adamı olan Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu. 60 yaşındaki teknik adam sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Trendyol Süper Lig'de toplam 632 maçta görev alarak Süper Lig tarihinin en tecrübeli teknik adamı olan Rıza Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu. Süper Lig'in en tecrübeli teknik adamı olan başarılı hocanın yeni durağı herkesi şaşırttı.