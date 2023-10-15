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Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

2023-10-15 22:45:13
Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

632 maçta görev alarak Süper Lig tarihinin en başarılı teknik adamı olan Rıza Çalımbay'ın yeni takımı belli oldu. 60 yaşındaki teknik adam sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Trendyol Süper Lig'de toplam 632 maçta görev alarak Süper Lig tarihinin en tecrübeli teknik adamı olan Rıza Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu. Süper Lig'in en tecrübeli teknik adamı olan başarılı hocanın yeni durağı herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

Son olarak Sivasspor'da görev alan ve kırmızı-beyazlı ekiple özellikle Avrupa kupalarında 'tarihi zafer' sayılacak neticelere imza atan başarılı teknik adam Rıza Çalımbay'ın yeni durağı belli oldu. Son dönemde ismi sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli teknik adam sürpriz bir anlaşmaya imza attı. Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımlarda görev alan, bir süredir ise takım çalıştırmayan 60 yaşındaki başarılı teknik adamın yeni takımı belli oldu.

#2
Foto - Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

Osman Özköylü ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, yeni hocasını buldu. Fikret Gül'ün iddiasına göre; Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, son olarak Sivasspor'da görev alan Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardı.

#3
Foto - Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

İstanbul ekibinin kısa süre içerisinde tecrübeli teknik adamla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 8. haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, 8 karşılaşmada 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak yalnızca 4 puan toplayabildi.

#4
Foto - Süper Lig'in en tecrübeli ismi Rıza Çalımbay'ın yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma! İmzayı atıyor

İstanbul ekibi söz konusu karşılaşmalarda ise rakip filelere 8 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü. 18. sırada yer alan Pendikspor, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol yiyen takım.

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