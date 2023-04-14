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Spor
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Süper Lig'in en değerli 11'i

2023-04-14 14:05:54
Süper Lig'in en değerli 11'i

İşte Süper Lig'in mevkilerine göre en değerli 11 futbolcusu...

#1
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE - KALECİ - 13 MİLYON EURO

#2
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

FERDİ KADIOĞLU - FENERBAHÇE - SAĞ BEK - 15 MİLYON EURO

#3
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

VICTOR NELSSON - GALATASARAY - STOPER - 16,5 MİLYON EURO

#4
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

ATTILA SZALAI - FENERBAHÇE - STOPER - 14 MİLYON EURO

#5
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

LINCOLN - FENERBAHÇE - SOL BEK - 6 MİLYON EURO

#6
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

LUCAS TORREIRA - GALATASARAY - ORTA SAHA - 15 MİLYON EURO

#7
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

MIGUEL CRESPO - FENERBAHÇE - ORTA SAHA - 10 MİLYON EURO

#8
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

YUNUS AKGÜN - GALATASARAY - SAĞ KANAT - 8 MİLYON EURO

#9
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

NICOLÒ ZANIOLO - GALATASARAY - 10 NUMARA - 28 MİLYON EURO

#10
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU - GALATASARAY - SOL KANAT - 13 MİLYON EURO

#11
Foto - Süper Lig'in en değerli 11'i

MAURO ICARDI - GALATASARAY - FORVET - 18 MİLYON EURO

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