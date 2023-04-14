2023-04-14 14:05:54 Süper Lig'in en değerli 11'i
İşte Süper Lig'in mevkilerine göre en değerli 11 futbolcusu...
Şaşkına çeviren o planları dünya gündeminde merak edildi: Büyük gizemli tarikat üyelerini açlıkla zorladılar
İşte Süper Lig'in mevkilerine göre en değerli 11 futbolcusu...
ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE - KALECİ - 13 MİLYON EURO
FERDİ KADIOĞLU - FENERBAHÇE - SAĞ BEK - 15 MİLYON EURO
VICTOR NELSSON - GALATASARAY - STOPER - 16,5 MİLYON EURO
ATTILA SZALAI - FENERBAHÇE - STOPER - 14 MİLYON EURO
LINCOLN - FENERBAHÇE - SOL BEK - 6 MİLYON EURO
LUCAS TORREIRA - GALATASARAY - ORTA SAHA - 15 MİLYON EURO
MIGUEL CRESPO - FENERBAHÇE - ORTA SAHA - 10 MİLYON EURO
YUNUS AKGÜN - GALATASARAY - SAĞ KANAT - 8 MİLYON EURO
NICOLÒ ZANIOLO - GALATASARAY - 10 NUMARA - 28 MİLYON EURO
KEREM AKTÜRKOĞLU - GALATASARAY - SOL KANAT - 13 MİLYON EURO
MAURO ICARDI - GALATASARAY - FORVET - 18 MİLYON EURO
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23