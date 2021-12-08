  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
8
Sulu gözleri hafife almayın

2021-12-08 02:09:37
Sulu gözleri hafife almayın

Virüslere karşı en hassas organlarımızdan olan gözlerimiz, virüsün bulaşmasına da ortam hazırlıyor.

#1
Foto - Sulu gözler dikkat: Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor... Neredeyse 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir gerçekle karşılaşıyoruz.

Sulu gözler dikkat: Koronavirüs gözyaşından da bulaşıyor... Neredeyse 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir gerçekle karşılaşıyoruz.

#2
Foto - Özellikle de mutasyona uğraması sonucu virüsün belirtileri ve bulaş şekilleri de değişiyor.

Özellikle de mutasyona uğraması sonucu virüsün belirtileri ve bulaş şekilleri de değişiyor.

#3
Foto - Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da koronavirüsün tespit edildiğini söyleyerek,

Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da koronavirüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Koronavirüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.

#4
Foto - Gözyaşında tespit edildi Ataş yaptığı açıklamada, gözyaşında da virüs tespit edildiğini söyleyerek, Koronavirüs ilk çıktıktan sonra gözyaşında olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi. Fakat bu tespit edilen korona virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu kestirmek mümkün değil ama dikkatli olmak gerekiyor.

Gözyaşında tespit edildi Ataş yaptığı açıklamada, gözyaşında da virüs tespit edildiğini söyleyerek, Koronavirüs ilk çıktıktan sonra gözyaşında olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi. Fakat bu tespit edilen korona virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu kestirmek mümkün değil ama dikkatli olmak gerekiyor.

#5
Foto - Özellikle göz yaşarmasından sonra ellerimizi gözlerimize değdiğimiz zaman ellerimiz ile başka yere, ağzımıza ya da dilimize temas ettirmememiz gerekiyor. Gözyaşımıza temas ettikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu konuda çocukları da uyarmamız gerekiyor.

Özellikle göz yaşarmasından sonra ellerimizi gözlerimize değdiğimiz zaman ellerimiz ile başka yere, ağzımıza ya da dilimize temas ettirmememiz gerekiyor. Gözyaşımıza temas ettikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Bu konuda çocukları da uyarmamız gerekiyor.

#6
Foto - Çünkü çocuklar bu konuya çok dikkat etmeyebiliyor.

Çünkü çocuklar bu konuya çok dikkat etmeyebiliyor.

#7
Foto - Sadece gözyaşımıza değil, öksürdükten, hapşırdıktan ya da diğer salgılarımızı yaptıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor

Sadece gözyaşımıza değil, öksürdükten, hapşırdıktan ya da diğer salgılarımızı yaptıktan sonra mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor

Erkek memurla tokalaşmadı diye...
Dünya

Erkek memurla tokalaşmadı diye...

Almanya’nın Baden-Vürtemberg eyaletinde, Müslüman bir kadının Alman vatandaşlığına başvurusu, mülakat esnasında yetkili erkek memurla tokala..
Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
Kadın - Aile

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

En sık tesadüfülen ayak meselelerinden biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve sızı şikayetlerine neden olabiliyor. ..
Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti
Siyaset

Millet İttifakı'nda aday gerginliği! Rest çekti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna kazanamama riski olan kişinin ada..
Polisin yakaladığı zehir taciri tutuklandı
Yerel

Polisin yakaladığı zehir taciri tutuklandı

Kocaeli'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dost ülkeden çarpıcı açıklama: Türkiye sayesinde güçleniyoruz
Gündem

Dost ülkeden çarpıcı açıklama: Türkiye sayesinde güçleniyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya'dan gelen tehditlere rağmen ekonomimiz gelişmeye devam ediyor. Türkiye ile var olan iliş..
Ekmek fiyatlarıyla ilgili
Ekonomi

Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar her gün zam tehdidi savu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay