Sulu gözleri hafife almayın

Gözyaşında tespit edildi Ataş yaptığı açıklamada, gözyaşında da virüs tespit edildiğini söyleyerek, Koronavirüs ilk çıktıktan sonra gözyaşında olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi. Fakat bu tespit edilen korona virüsün ne kadar bulaştırıcı olduğu kestirmek mümkün değil ama dikkatli olmak gerekiyor.