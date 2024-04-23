Süleyman Çakır vefat etti

Odatv Dünya Süleyman Çakır hayatını kaybetti Süleyman Çakır hayatını kaybetti Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın hayatını kaybettiği belirtildi. 22 Nisan 2024 15:21 Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 07:35 Süleyman Çakır hayatını kaybetti Gaziantep Ülkü Ocakları sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımda Ülkü Ocakları Araban İlçe Başkanı Kenan Çakır’ın ağabeyi Süleyman Çakır'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Bu vefat duyurusu sonrası Süleyman Çakır ismi Twitter'da TT oldu. Paylaşımda ayrıca, hayatını kaybeden Süleyman Çakır'ın cenazesine dair "Cenazesi bugün ikindi namazında Yolveren köyüne defnedilecektir. Taziyesi Araban Yeşilova Sosyal Tesislerinde olacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Süleyman Çakır hayatını kaybetti - Resim : 1 SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN TT OLDU Türk televizyon tarihinde 'efsane diziler' arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' isimli karakter senaryo gereği dizide ölümünü dizinin sevenleri üzüntüyle karşılamıştı. Karakterin ölümü sonrası o dönem ülkenin dört bir yanında gıyabi cenaze namazları kılınmış ve mevlitler okutulmuştu. Aradan geçen yaklaşık yirmi yıla rağmen hala popülaritesini koruyan Süleyman Çakır karakterine dair en son dizide kendisini canlandıran Oktay Kaynarca karakterin ölüm yıldönümünde şu paylaşımda bulunmuştu: "Rahmetlinin 20. sene-i devriyesinde Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı" Hayatını kaybeden Süleyman Çakır'ın isminin dizideki karakterin ismiyle olan benzerlik sonrası gündem olduğu görüldü.