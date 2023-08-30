Sular çekildi! İstanbulluları tedirgin eden manzara

Yunus Aldım isimli ATV sever ise suların çekilmesinden dolayı üzüldüklerini de kaydederek, “İstemeden de olsa böyle bir alana sahip olmuş olduk. İstemezdik böyle bir şey olsun ama diğer alanlardan ise burası daha rahat geliyor. Arkadaşlar da rahat toplanıyor. İşimize engel olmuyor. Burada hep beraber toplanıp iş arasında bir ATV turlarını yapabiliyoruz. Keyifli şeyler yapıyoruz. İnşallah herkesin dilediği gibi buralarda kısa sürede dolar bizde yine ormanlara döneriz. Biz bu sporu yine yapacağız” diye konuştu.