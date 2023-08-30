Sular çekildi! İstanbulluları tedirgin eden manzara

Yağışların yeteri kadar olmaması ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle Büyükçekmece Baraj Gölü doluluk oranı yüzde 9’lara kadar düştü. Gölde çarpıcı boyutlara ulaşan çekilmeler yaşandı. İstanbul’a temiz su sağlayan barajların başında gelen Büyükçekmece Barajı’nda suların çekilmesi ATV Motoru tutkunları için fırsat oldu. ATV severler, haftanın en az 2 günü suların çekildiği alanda toplanıp hobilerini gerçekleştiriyor. Bazı noktalarda balçık oluşumu nedeniyle ‘Drift’ adı verilen hareketleri de rahat bir şekilde sergileyen motor severler, şehir içinde de hobilerini gerçekleştirmek için imkan buluyor.