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Ekonomi
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Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı, depozito katılım payı artışını bahane ederek plastik, cam ve metal ambalajlı içecek fiyatlarına maliyetin üzerinde zam yapan firmalara yönelik harekete geçti.

#1
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesi sonrasında haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

#2
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.

#3
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.

#4
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

#5
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

İLK DENETİMLER ANKARA'DA BAŞLADI

#6
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Ticaret Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, bazı üretici ve satıcılar tarafından maliyet artışını aşacak şekilde tüketici fiyatlarına artışlar yansıtıldığının görüldüğüne dikkat çekildi.

#7
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Bu kapsamda konunun incelemeye alındığı, ulusal ve yerel marketler ile ilgili sektör temsilcilerinin, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat artışlarının haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda uyarıldığı ifade edildi.

#8
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Açıklamada ayrıca, ambalajlı su başta olmak üzere ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin başlatıldığı, maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışının haksız fiyat kapsamında değerlendirileceği ve gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

#9
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Bakanlığın açıklamasının ardından Ankara'da plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklere yönelik denetimler arttı.

#10
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankaya ilçesi Çukurambar’daki zincir markette denetim yapıldı.

#11
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Görevliler raflardaki su ve diğer içeceklerin fiyat etiketlerini tek tek inceledi.

#12
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Ürünlerin son 3 aylık satış fiyatını gösteren belgeler de incelenip, not edildi.

#13
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Fahiş fiyat artışına ilişkin değerlendirmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacağı, denetimlerin süreceği bildirildi. (Kaynak: AA, DHA)

#14
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Denetimlerden görüntüler...

#15
Foto - Su fiyatları patlamıştı! Depozito fırsatçıları şimdi yandı

Denetimlerden görüntüler...

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