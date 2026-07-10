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İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı

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AA Giriş Tarihi:

İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü'ne bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi

#1
Foto - İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin'in hutbesini okuduğu cuma namazının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

#2
Foto - İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı

Hüseyin'in, İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının tebliğ edildiği aktarıldı.

#3
Foto - İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı

İsrail güçleri, gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

#4
Foto - İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı

İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.

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