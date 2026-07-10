İsrail'den Müslümanları ayağa kaldıran Mescid-i Aksa kararı
Kandan beslenen terör devleti İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü'ne bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kandan beslenen terör devleti İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü'ne bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin'in hutbesini okuduğu cuma namazının ardından gözaltına alındığı belirtildi.
Hüseyin'in, İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının tebliğ edildiği aktarıldı.
İsrail güçleri, gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapmadı.
İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.
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