Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

Uçuştan kısa bir süre sonra NASA Yöneticisi Bill Nelson, SpaceX'i başarısından dolayı tebrik etti. SpaceX, Starship roket sisteminin tamamını daha önce Nisan 2023, Kasım 2023 ve Mart aylarında test etmişti. Test uçuşlarının her biri bir öncekinden daha iyi sonuçlara ulaştı ancak son uçuştan önceki her fırlatışta roket, uçuş bitmeden imha edildi. Starship şimdiye kadar uzaya fırlatılan hem en uzun hem de en güçlü roket olma özelliğini taşıyor. Tamamen Super Heavy adlı fırlatıcı üzerine yetleştirilen Starship, toplamda 125 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 9 metre çapa sahip. 70 metre yüksekliğindeki itici, roketin uzaya yolculuğunu başlatan gücü sağlıyor.