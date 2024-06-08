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Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

2024-06-08 14:55:22
Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

Starship şimdiye kadar uzaya fırlatılan hem en uzun hem de en güçlü roket olma özelliğini taşıyor.

#1
Foto - Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

SpaceX, şu ana kadar ürettiği en büyük ve en güçlü uzay aracı olan Starship roketinin test uçuşunu ilk kez sorunsuz bir şekilde tamamladı. Yerel saatle sabah 8:50'de fırlatılan roketin iticisi Meksika Körfezi'ne başarıyla düştü.

#2
Foto - Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

, SpaceX'in güçlendiriciyi tek parça halinde geri getirdiği ilk seferdi. Güçlendiricinin kontrollü bir şekilde geri dönüşü, şirketin Starship'i düzenli olarak fırlatıp indirebilme yönündeki uzun vadeli hedefinde önemli bir kilometre taşı.

#3
Foto - Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

Uzaya çıkan Starship, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra tekrar Dünya atmosferine girerek Hint Okyanusu'na kontrollü bir şekilde düştü. Starship'in dördüncü fırlatışında üzerinde bir mürettebat bulunmuyordu. SpaceX daha önce insanlı uçuşlara başlamadan önce yüzlerce insansız Starship roketi uçurmayı hedeflediğini açıklamıştı. Yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanan Starship sistemi kargo ve insanları diğer gezegenlere uçurmanın yeni bir yöntemi olmayı hedefliyor. Roket aynı zamanda NASA'nın astronotları yeniden aya gönderme planı açısından da kritik öneme sahip.

#4
Foto - Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

Uçuştan kısa bir süre sonra NASA Yöneticisi Bill Nelson, SpaceX'i başarısından dolayı tebrik etti. SpaceX, Starship roket sisteminin tamamını daha önce Nisan 2023, Kasım 2023 ve Mart aylarında test etmişti. Test uçuşlarının her biri bir öncekinden daha iyi sonuçlara ulaştı ancak son uçuştan önceki her fırlatışta roket, uçuş bitmeden imha edildi. Starship şimdiye kadar uzaya fırlatılan hem en uzun hem de en güçlü roket olma özelliğini taşıyor. Tamamen Super Heavy adlı fırlatıcı üzerine yetleştirilen Starship, toplamda 125 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 9 metre çapa sahip. 70 metre yüksekliğindeki itici, roketin uzaya yolculuğunu başlatan gücü sağlıyor.

#5
Foto - Starship dördüncü test uçuşunu başarıyla tamamladı

İticisinin tabanında, itme kuvveti üreten 33 Raptor motoru bulunuyor. Bu, NASA'nın 2022'de ilk kez fırlatılan Uzay Fırlatma Sistemi roketinin yaklaşık 8,8 milyon poundluk itme kuvvetinin iki katı gücünde. 55 metre yüksekliğindeki Starship'in altı adet Raptor motoru bulunuyor; bunların üçü Dünya atmosferinde, üçü de uzay boşluğunda kullanılmak üzere tasarlandı. Roket, sıvı oksijen ve sıvı metanla çalıştırılıyor. Sistemin tamamının fırlatılması için 10 milyon pounddan fazla itici gaz gerekiyor.

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