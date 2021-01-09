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Dünya
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'Stalin Döner' Rusya'yı karıştırdı

2021-01-09 02:05:33
'Stalin Döner' Rusya'yı karıştırdı

Moskova'daki bir döner lokantası, sosyal paylaşım platformu Facebook'un Rus kullanıcıları kızdırdı.

#1
Foto - Moskova'da açılan ve Sovyet lideri Josef Stalin'in adını taşıyan bir dönerci, Rusya'da tartışma konusu oldu.

Moskova'da açılan ve Sovyet lideri Josef Stalin'in adını taşıyan bir dönerci, Rusya'da tartışma konusu oldu.

#2
Foto - Facebook kullanıcılarından Olga Marşeva,

Facebook kullanıcılarından Olga Marşeva, "Voykovskaya metrosu yakınlarında bir yerde. Serviste, (Sovyet Birliği'nin gizli polis teşkilatı) NKVD memurları, menüde '(SSCB İçişleri Halk Komiseri Lavrentiy) Berya'dan tkemali soslu' döner (eti neden en iyisi sormayın). Tam bir cehennem çöpü" paylaşımında bulundu.

#3
Foto - Dönerci sahibinin böyle bir pazarlama yöntemine başvurması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Dönerci sahibinin böyle bir pazarlama yöntemine başvurması sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

#4
Foto - Bazıları,

Bazıları, "Tamamen delirdiler" derken, "Köksüz ve vicdansız ahlaksızlar. Üstelik hafızaları da yok" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar da yapıldı.

#5
Foto - Ancak 'Stal'in Döner'i olumlu karşılayanlar da oldu.

Ancak 'Stal'in Döner'i olumlu karşılayanlar da oldu.

#6
Foto - Konsepti, tartışmak üzere PR bloğuna alacağını belirtenlerin yanı sıra, takipçilerden biri, dönerciyi eleştirenleri hedef alarak

Konsepti, tartışmak üzere PR bloğuna alacağını belirtenlerin yanı sıra, takipçilerden biri, dönerciyi eleştirenleri hedef alarak "Gözünüzdeki merteği görmüyorsunuz, değil mi?" ifadelerini kullandı.

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