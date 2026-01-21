  • İSTANBUL
Stadyumun altında tespit edildi: YPG'den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Stadyumun altında tespit edildi: YPG’den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'den kurtarılan Rakka ilindeki el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane, AA ekibi tarafından görüntülendi.

#1
Foto - Stadyumun altında tespit edildi: YPG’den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler

AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde 19 Ocak'ta kurtarılan Rakka'da bulunan el-Esved Stadyumu'nun altında bulunan tünel şebekesi ve hapishaneyi video kaydına aldı.

#2
Foto - Stadyumun altında tespit edildi: YPG’den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler

Stadyumun altında ortaya çıkarılan çok sayıda tünel girişinin yanı sıra hapishane olarak kullanılan hücreler görüldü.

#3
Foto - Stadyumun altında tespit edildi: YPG’den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Stadyumun altında tespit edildi: YPG’den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler

İşte o görüntüler...

