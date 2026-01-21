Stadyumun altında tespit edildi: YPG’den kurtarılan şehirde şaşırtan görüntüler
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'den kurtarılan Rakka ilindeki el-Esved Stadyumu altında bulunan tünel şebekesi ve hapishane, AA ekibi tarafından görüntülendi.
AA ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde 19 Ocak'ta kurtarılan Rakka'da bulunan el-Esved Stadyumu'nun altında bulunan tünel şebekesi ve hapishaneyi video kaydına aldı.
Stadyumun altında ortaya çıkarılan çok sayıda tünel girişinin yanı sıra hapishane olarak kullanılan hücreler görüldü.
İşte o görüntüler...
