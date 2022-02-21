SSK'lı, Bağ-Kur'lu memur, dul, yetim herkes için geçerli! Karşılıksız olarak 15 bin Türk Lirası ödeniyor

Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi herkes için geçerli. Karşılıksız 15 bin lira ödeniyor. 5 yıl sınırı var, bu sürede başvurmayan hakkını kaybediyor. Ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri durumunda yetim aylığı kesiliyor. Evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kız çocuklarına devlet tarafından çeyiz parası ödeniyor. SSK veya Bağkur'dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var. Fakat dul memur eşin evlenmesi halinde, kendisine de 12 aylık çeyiz yardımı veriliyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...