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Ekonomi
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SSK'lı, Bağ-Kur'lu memur, dul, yetim herkes için geçerli! Karşılıksız olarak 15 bin Türk Lirası ödeniyor

2022-02-21 08:46:30
SSK'lı, Bağ-Kur'lu memur, dul, yetim herkes için geçerli! Karşılıksız olarak 15 bin Türk Lirası ödeniyor

Dul, yetim, SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisi herkes için geçerli. Karşılıksız 15 bin lira ödeniyor. 5 yıl sınırı var, bu sürede başvurmayan hakkını kaybediyor. Ölüm aylığı alan kız çocukları evlenmeleri durumunda yetim aylığı kesiliyor. Evlilik nedeniyle yetim aylıkları kesilecek olan kız çocuklarına devlet tarafından çeyiz parası ödeniyor. SSK veya Bağkur'dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var. Fakat dul memur eşin evlenmesi halinde, kendisine de 12 aylık çeyiz yardımı veriliyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yine maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

#1
Foto - SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu önemli destek aynı zamanda 'evlilik ödeneği' olarak da adlandırılıyor.

SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası da ödeniyor. Bu önemli destek aynı zamanda 'evlilik ödeneği' olarak da adlandırılıyor.

#2
Foto - Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesileceği için 'çeyiz parası', kız çocuğunun bir süre daha mağdur olmamasını sağlıyor. Bu yolla, kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor.

Evlilik nedeniyle yetim aylığı kesileceği için 'çeyiz parası', kız çocuğunun bir süre daha mağdur olmamasını sağlıyor. Bu yolla, kesilen maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş), kız çocuğuna evlendiğinde toplu olarak peşin ödeniyor.

#3
Foto - BİR DEFAYA MAHSUS- Peki, bu yıl için çeyiz parası ne kadar oldu? Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor.

BİR DEFAYA MAHSUS- Peki, bu yıl için çeyiz parası ne kadar oldu? Çeyiz parasının miktarını, kızların aldığı yetim aylığı tutarı belirliyor.

#4
Foto - 2022 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarıldığı için en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 lira olarak verilen yetim parası, evlenirken 24 ay için en az toplam 15 bin lira çeyiz parası olarak ödenecek. Çeyiz parası 1 defaya mahsus olarak veriliyor.

2022 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarıldığı için en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 lira olarak verilen yetim parası, evlenirken 24 ay için en az toplam 15 bin lira çeyiz parası olarak ödenecek. Çeyiz parası 1 defaya mahsus olarak veriliyor.

#5
Foto - '5 YIL' KURALINA DİKKAT!- Bu yardım 2008'den bu yana, yetim aylığı alan kızlara sağlanıyor. Yani çeyiz parasından yararlanmak için iki ana kriteri taşımak gerekiyor. Bunlardan ilkini, 'yetim aylığı almak' oluşturuyor. İkincisi ise 'yetim aylığı alırken evlenmek' gerekiyor.

'5 YIL' KURALINA DİKKAT!- Bu yardım 2008'den bu yana, yetim aylığı alan kızlara sağlanıyor. Yani çeyiz parasından yararlanmak için iki ana kriteri taşımak gerekiyor. Bunlardan ilkini, 'yetim aylığı almak' oluşturuyor. İkincisi ise 'yetim aylığı alırken evlenmek' gerekiyor.

#6
Foto - Destekten yararlanabilmek için SGK ilk müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezilerine başvurmak lazım. Başvuru nikahın kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabiliyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evlenme ödeneği başvurusunda bulunmayan, bu hakkını kaybediyor.

Destekten yararlanabilmek için SGK ilk müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezilerine başvurmak lazım. Başvuru nikahın kıyıldığı tarihten sonra 5 yıl içinde yapılabiliyor. Evlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde evlenme ödeneği başvurusunda bulunmayan, bu hakkını kaybediyor.

#7
Foto - 'YETİM AYLIĞI' AYRINTISI- Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor.

'YETİM AYLIĞI' AYRINTISI- Evlendikten sonra çeyiz parasını alanlar, boşanmaları halinde 24 ay geçmedikçe yeniden yetim aylığını bağlatamıyor.

#8
Foto - Anne veya babasından dolayı aldığı yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa, kendisine bağlanacak bu aylığı hemen alabiliyor. Eşinden dolayı verilecek aylık için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.

Anne veya babasından dolayı aldığı yetim (ölüm) aylığı evlendiği için kesilen ve bu çerçevede çeyiz parası alan kız çocuğu, eşini kaybeder ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazanırsa, kendisine bağlanacak bu aylığı hemen alabiliyor. Eşinden dolayı verilecek aylık için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor.

#9
Foto - 2 KIZ ÇOCUĞU VARSA...- Anne veya babanın vefatından dolayı iki kız çocuğunun ölüm aylığı alıyor olması ve bu iki kız çocuğundan birisinin evlenmesi nedeniyle çeyiz parası alarak aylığının kesilmesi halinde, ölüm aylığı almaya devam edecek olan kız çocuğunun ölüm aylığı oranı artıyor.

2 KIZ ÇOCUĞU VARSA...- Anne veya babanın vefatından dolayı iki kız çocuğunun ölüm aylığı alıyor olması ve bu iki kız çocuğundan birisinin evlenmesi nedeniyle çeyiz parası alarak aylığının kesilmesi halinde, ölüm aylığı almaya devam edecek olan kız çocuğunun ölüm aylığı oranı artıyor.

#10
Foto - Ancak aylık almaya devam edecek kız çocuğunun aylık miktarı, çeyiz parası ödenen sürenin sonunda yani 2 yıl sonra yükselebiliyor. Burada 2 yılın dolması önemli.

Ancak aylık almaya devam edecek kız çocuğunun aylık miktarı, çeyiz parası ödenen sürenin sonunda yani 2 yıl sonra yükselebiliyor. Burada 2 yılın dolması önemli.

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