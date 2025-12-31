Mesud Pezeşkiyan onayladı: İran'da eski bakan Merkez Bankası başkanı oldu! Resmi olarak yayınlandı

Hemmati'nin beş yıllık bir süre için İran Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandığı belirtildi. 29 Aralık'ta, İran rialinin sert değer kaybını protesto etmek amacıyla Tahran'ın merkezinde tüccarlar gösteri düzenledi. Protestolar İslam Cumhuriyeti Caddesi'nde yoğunlaştı. Fars haber ajansına göre, protestocu iş adamları meslektaşlarını dükkanlarını kapatmaya ve harekete katılmaya çağırdı. Aynı gün, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti. Tahran'daki huzursuzluk 30 Aralık'ta da devam etti. ILNA'nın bildirdiğine göre Tahran üniversitelerindeki öğrenciler arasında protestolar ve gösteriler düzenlendi.