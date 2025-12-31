  • İSTANBUL
Mesud Pezeşkiyan onayladı: İran'da eski bakan Merkez Bankası başkanı oldu! Resmi olarak yayınlandı
Giriş Tarihi:

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı'nın Merkez Bankası başkanı olarak atanmasını onayladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, eski Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdolnasser Hemmati'yi Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atayan bir kararname imzaladı. İlgili kararname İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlandı.

Kararnamede, "Ekonomik büyümeyi desteklemek, ulusal para biriminin değerini korumak ve artırmak ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla döviz piyasasının organizasyonu ve yönetimine, dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına ve likidite artışının kontrolüne özel ve azami özen göstermenizi bekliyorum." denildi.

Hemmati'nin beş yıllık bir süre için İran Merkez Bankası Başkanlığı görevine atandığı belirtildi. 29 Aralık'ta, İran rialinin sert değer kaybını protesto etmek amacıyla Tahran'ın merkezinde tüccarlar gösteri düzenledi. Protestolar İslam Cumhuriyeti Caddesi'nde yoğunlaştı. Fars haber ajansına göre, protestocu iş adamları meslektaşlarını dükkanlarını kapatmaya ve harekete katılmaya çağırdı. Aynı gün, İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Farzin istifa etti. Tahran'daki huzursuzluk 30 Aralık'ta da devam etti. ILNA'nın bildirdiğine göre Tahran üniversitelerindeki öğrenciler arasında protestolar ve gösteriler düzenlendi.

