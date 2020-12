17- Metroyu Kullandı Maratonu Kazandı: Kübalı atlet Rosie Ruiz, 1980 yılında katıldığı Boston Maratonu'nu kazandı. Her şey normal giderken, bazı kişilerin, Rosie Ruiz'in maraton koşusunun bitiş çizgisine 1 mil kala yarışa başladığını ortaya atmasıyla skandal patlak verdi. Ruiz, koşunun bitimine sadece 1 mil kala maratona dahil olmuş ve altın madalyayı kazanmıştı. Boston Maratonu'ndan 6 ay önce de New York Maratonu'nu ilk sırada tamamlayan Ruiz, gazetecilerin, - ''Maratonda rakiplerinize nasıl 25 dakika fark attınız?'' sorusuna, -''Bu sabah çok büyük bir enerjiyle uyandım'' diye yanıt vermişti. Ruiz'in New York Maratonu'nda da metroyu kullanmış olduğu ve son durakta inerek maratona katıldığı ortaya çıkmıştır.