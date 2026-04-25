  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun’dan Türkiye’ye yayılan tat! Bafra lokumunun sırrı ortaya çıktı Emine Erdoğan'dan TOGEM-DER'in Cemre Çarşısı'na ilişkin paylaşım Mezopotamya'nın kalbinde Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali başladı... Bıçak ustasının lakabı çelik bilek 64 yıldır örs başında çekiç sallıyor Dev derbi öncesi bu kararı aldı! Sadettin Saran’dan şampiyonluk için son hamle... Kalori ve öğün miktarı... Uyumadan kaç saat önce yemek yemek bırakılmalıdır? İstanbul’da yerin 30 metre altına gizli dev üretim üssü: Yılın 365 günü durmaksızın çalışacak Keban’da bahar tablosu: Göl kıyısında kartpostallık manzaralar Dikkat sizin de başınıza gelebilir: Parayı bankadan çatır çatır alacak!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
İstanbul’da yerin 30 metre altına gizli dev üretim üssü: Yılın 365 günü durmaksızın çalışacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kağıthane’de kurulan Kapalı Dikey Tarım Merkezi’nde ilaçsız çilek üretimi başladı. Tesiste amaç, yılın her günü kesintisiz şekilde taze ürün elde etmek.

#1
İstanbul’da tarımda dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Kağıthane’de yerin 30 metre altında faaliyet gösteren İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi, şimdi de çilek üretimi için kolları sıvadı. Proje kapsamında, yıl boyunca kesintisiz ve yüksek kaliteli üretim hedefleniyor.

#2
Merkezde hidroponik sistemle, yani toprak kullanılmadan üretim yapılıyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık, nem ve besin değerleri kontrollü şekilde sağlanarak hızlı ve sağlıklı büyüme elde ediliyor. Bu yöntem sayesinde pestisit kullanılmadan üretim yapılabiliyor.

#3
Proje Koordinatörü Hakan Aşan, dikey tarım yöntemiyle çileğin yılın 12 ayı üretilebileceğini belirtti. Lojistik maliyetlerin ortadan kalkmasıyla ürünler doğrudan İstanbul’da tüketiciye ulaşacak. AR-GE çalışmalarının yaklaşık 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

#4
Dikey tarım sistemi, su kullanımında büyük avantaj sağlıyor. Geleneksel tarımda 1 kilogram ürün için 250 litre su gerekirken, bu sistemde tüketim 1 litreye kadar düşüyor. Bu da yüzde 99’un üzerinde tasarruf anlamına geliyor.

#5
Sadece 300 metrekarelik alanda, 20 bin metrekarelik tarla üretimine eşdeğer verim elde edilebiliyor. İklim koşullarından bağımsız üretim yapılabilmesi, hastalık risklerini de ortadan kaldırıyor.

#6
Uzmanlara göre bu model, İstanbul gibi büyük şehirlerde tarımın geleceğini şekillendirecek. Çilek üretimiyle birlikte merkezin, kent tarımında yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!
Gündem

Sömürgeci kafası hortladı: ABD G20’yi babasının çiftliği sanıyor!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD’nin dönem başkanlığını yürüttüğü G20 toplantılarında ülkesine yönelik uygulanan eşi benzeri ..
Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar
Gündem

Boşuna CHP’nin arka bahçesi demiyoruz! Zabıta müdürünü ADD’ye başkan yaptılar

CHP’lilerin yetiştiği ismi "ocak" olan ve adı sık sık skandallarla anılan Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) Çiğli şubesinde etik dışı bir ..
4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!
Gündem

4 metresi olan Özkan Yalım hakkında skandal iddia: 2 tane de erkek sevgilisi varmış!

Yolsuzluk operasyonu sırasında bir otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım..
Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme
Medya

Ela Rumeysa Cebeci hakkında flaş gelişme

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ela Rumeysa Cebeci ev hapsi ile tahliye edildi

Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu
Ekonomi

Haydut ABD 344 milyon dolarlık varlığa el koydu

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, "İran bağlantısı" iddiasıyla 344 milyon dolarlık kripto varlığı dondurdu. ..
Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!
Dünya

Katil İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli secde vaziyetinde gömülmüş halde bulundu!

Siyonist terör devleti İsrail askerlerinin saldırıları sırasında vurulduğu anlaşılan bir Filistinli, secde eder şekilde bir ağacın altına gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23