İstanbul’da yerin 30 metre altına gizli dev üretim üssü: Yılın 365 günü durmaksızın çalışacak
Kağıthane’de kurulan Kapalı Dikey Tarım Merkezi’nde ilaçsız çilek üretimi başladı. Tesiste amaç, yılın her günü kesintisiz şekilde taze ürün elde etmek.
İstanbul’da tarımda dikkat çeken bir dönüşüm yaşanıyor. Kağıthane’de yerin 30 metre altında faaliyet gösteren İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi, şimdi de çilek üretimi için kolları sıvadı. Proje kapsamında, yıl boyunca kesintisiz ve yüksek kaliteli üretim hedefleniyor.
Merkezde hidroponik sistemle, yani toprak kullanılmadan üretim yapılıyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık, nem ve besin değerleri kontrollü şekilde sağlanarak hızlı ve sağlıklı büyüme elde ediliyor. Bu yöntem sayesinde pestisit kullanılmadan üretim yapılabiliyor.
Proje Koordinatörü Hakan Aşan, dikey tarım yöntemiyle çileğin yılın 12 ayı üretilebileceğini belirtti. Lojistik maliyetlerin ortadan kalkmasıyla ürünler doğrudan İstanbul’da tüketiciye ulaşacak. AR-GE çalışmalarının yaklaşık 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.
Dikey tarım sistemi, su kullanımında büyük avantaj sağlıyor. Geleneksel tarımda 1 kilogram ürün için 250 litre su gerekirken, bu sistemde tüketim 1 litreye kadar düşüyor. Bu da yüzde 99’un üzerinde tasarruf anlamına geliyor.
Sadece 300 metrekarelik alanda, 20 bin metrekarelik tarla üretimine eşdeğer verim elde edilebiliyor. İklim koşullarından bağımsız üretim yapılabilmesi, hastalık risklerini de ortadan kaldırıyor.
Uzmanlara göre bu model, İstanbul gibi büyük şehirlerde tarımın geleceğini şekillendirecek. Çilek üretimiyle birlikte merkezin, kent tarımında yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.
