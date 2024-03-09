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Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

2024-03-09 10:27:57
Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Bugünlerde Gazze’ye havadan yardım yapan ve İsrail'in Refah'a operasyonuna karşı çıkan Amerikan yönetimi, savaşın başından bu yana İsrail’e eşi benzeri görülmemiş miktarda silah gönderdi. Açık kaynaklardan toplanan istihbarata göre dünyanın dört bir yanındaki Amerikan üslerinden, onlarca kez dev kargo uçaklarıyla İsrail’e silah ve mühimmat taşındı.

#1
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

ABD İsrail’e Gazze’ye daha fazla yardımın girmesi için çağrı yapıyor. Hatta kendi kargo uçaklarıyla Gazze’ye havadan yardım malzemesi atıyor. Ancak bunun yanında Washington yönetiminin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e hava yoluyla eşi görülmemiş silah miktarı taşıdığı ortaya çıktı. Kamuya açık uçuş verileri olayın nasıl geliştiğini gösteriyor.

#2
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Açık kaynak istihbaratı, Washington’un ABD’deki üslerden ve dünya çapındaki stratejik stoklarından beş aydır devam eden benzeri görülmemiş bir hava ikmaliyle İsrail’e yüklü miktarda mühimmat aktardığını ortaya koyuyor.

#3
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Wall Street Journal ve Washington Post'un haberlerine göre, Joe Biden yönetimi, Gazze’de çatışmaların başlamasından bu yana 100'den fazla askeri satış yoluyla İsrail’e gizlice silah teslim etti.

#4
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Haberlere göre, sevkiyatlar arasında on binlerce 155 mm mermi, on binlerce bomba yönlendirme sistemi, hellfire havadan karaya füzeleri, insansız hava araçları, demir kubbe mühimmatı ve daha fazlası yer alıyor.

#5
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Konuyla ilgili bilgi veren milletvekillerine göre anlaşmalar, her satışın kapsamının Kongre’ye bildirilmesi gereken tutarın altında olması nedeniyle gözden kaçırıldı.

#6
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Kamuya açık uçuş izleme verilerine göre, 7 Ekim’den bu yana, dünyanın dört bir yanındaki Amerikan üslerinden en az 140 ağır nakliye uçağı havalandı. Dev kargo uçakları çoğunlukla İsrail’in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'ne ekipman taşıdı. Mühimmat ve diğer ekipmanlar da bir dizi kargo gemisiyle İsrail’e ulaştı.

#7
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

7 Ekim’den bu yana çoğu Nevatim'de olmak üzere 70'ten fazla ABD Hava Kuvvetleri C-17'si İsrail’e indi. Çoğunlukla ABD’deki Dover Hava Üssü'nden, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nden veya ABD Ordusu Merkez Komutanlığı’nın ileri karargahının bulunduğu Orta Doğu'daki en büyük Amerikan üssü olan Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü'nden havalandılar. Savaşın ilk üç ayında Amerikan kargo uçuşlarının hacmi önemli ölçüde yüksekti, ancak son iki ayda düşüş gösterdi. İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Nevatim'e dönmeden önce son aylarda Avrupa ve ABD’deki aynı üslere indikleri belgelendi. Yani son aylarda İsrail kargo uçakları, ABD silahlarını ülkeye taşıdı.

#8
Foto - Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

İsrailli CAL şirketine ait 747 kargo uçağının Dover Hava Üssünden Nevatim'e en az 30 uçuş yaptığı uçuş takip siteleri tarafından belgelendi. National Airlines, Western Global Airlines, Kalitta Air ve Atlas Air'e ait diğer 747 kargo uçağı, ABD Ulaştırma Komutanlığı adına ABD’deki Dover, Tinker ve Mcguire Hava Üsleri ile İtalya’daki Sigonella Donanma Hava İstasyonu'ndan ve Katar'dan Nevatim'e 30'dan fazla charter uçuş gerçekleştirdi. Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Türkiye sınırındaki Dedeağaç Askeri Havalimanı'ndan Nevatim'e de en az 11 uçuş yapıldı. Açık kaynaklara göre, National Airlines ve CAL 747'ler ayrıca Pasifik’teki stratejik ABD Üssü Guam'dan ve Güney Kore'deki iki Amerikan Üssü Osan ve Kunsan'dan da 11 uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşların bir kısmı Nevatim'e, bir kısmı da Ben Gurion Havalimanı'na indi. İsrail'e yapılan hava ikmali, ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği devasa hava ikmalinin sadece bir parçası oldu. Yüzlerce askeri ve sivil uçak, Yunanistan ve Kıbrıs’tan Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve son zamanlarda uluslararası güçlerin yoğunlaştığı Cibuti'ye kadar tüm bölgeye büyük miktarlarda silah, teçhizat ve kuvvet taşıdı.

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