Sözde yardımlar, iç acıtan gerçekler… ABD’den İsrail’e benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

İsrailli CAL şirketine ait 747 kargo uçağının Dover Hava Üssünden Nevatim'e en az 30 uçuş yaptığı uçuş takip siteleri tarafından belgelendi. National Airlines, Western Global Airlines, Kalitta Air ve Atlas Air'e ait diğer 747 kargo uçağı, ABD Ulaştırma Komutanlığı adına ABD’deki Dover, Tinker ve Mcguire Hava Üsleri ile İtalya’daki Sigonella Donanma Hava İstasyonu'ndan ve Katar'dan Nevatim'e 30'dan fazla charter uçuş gerçekleştirdi. Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Türkiye sınırındaki Dedeağaç Askeri Havalimanı'ndan Nevatim'e de en az 11 uçuş yapıldı. Açık kaynaklara göre, National Airlines ve CAL 747'ler ayrıca Pasifik’teki stratejik ABD Üssü Guam'dan ve Güney Kore'deki iki Amerikan Üssü Osan ve Kunsan'dan da 11 uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuşların bir kısmı Nevatim'e, bir kısmı da Ben Gurion Havalimanı'na indi. İsrail'e yapılan hava ikmali, ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirdiği devasa hava ikmalinin sadece bir parçası oldu. Yüzlerce askeri ve sivil uçak, Yunanistan ve Kıbrıs’tan Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve son zamanlarda uluslararası güçlerin yoğunlaştığı Cibuti'ye kadar tüm bölgeye büyük miktarlarda silah, teçhizat ve kuvvet taşıdı.