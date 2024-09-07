Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Gökbakar'ın villasıyla ilgili hem hukuki süreç hem de idari soruşturma devam ediyor. İdari mahkemede açılan davanın sonucuna göre, yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek. Muhtemelen yıkım kararı çıkar! O koydaki bütün yapılar yıkıldığında Bakanlık'ın yerinde olsam Şahan'ın "Burası özel mülktür" deyip, kimseyi sokmadığı koya "Burası halkın koyudur" diye levha asarım! Bu olay çevreye duyarlı gözüken, bir ağaç kesildiğinde ortalığı ayağa kaldıran Şahan'ın da ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu! Aslında Ege'de sit alanlarına inşa edilmiş böyle birçok kaçak yapı var! Ağaçları kesip ev yapılarak doğanın katledildiği bu yapılarda oturanlar da genelde çevreci takılıyorlar!