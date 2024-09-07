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Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

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Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

2024-09-07 09:08:44
Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Şahan Gökbakar, Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın yaparak Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Hatta çevreci kahraman bile ilan edilmişti. Ama ormanın ortasına yaptırdığı inşaat kaçak çıktı. Doğayı seven vicdanlı bir insan bu karar çıkınca utanıp o yeri terk eder değil mi? Ama Şahan Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreç başlatmıştı. Gökbakar'ın, Marmaris'te çam ormanı içindeki villasını, koruma altındaki birinci derece sit alanına yaptırdığı anlaşıldı. Bakanlık yapı kayıt belgesini iptal etti ve yapının yıkılması için talimat verdi. Ama Şahan Gökbakar hâlâ evinin yıkılmaması için kulis yapıyor.

#1
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris Delikyol Koyu'ndaki çam ormanı içindeki denize sıfır villası kaçak çıktı.

#2
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Hani Şahan'ın Marmaris'teki orman yangınında canlı yayın açarak "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek Türkiye'yi ayağa kaldırdığı villa!

#3
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Aslında Şahan'ın niyeti önüne iskele kurup burası 'özel mülktür' deyip vatandaşa koyu kapattığında iki yüzlülüğü ortaya çıkmıştı ama sosyal medyada çevreci tweet'ler paylaşınca her şey unutuluyor. Hatta çevreci kahraman ilan ediliyorsun!

#4
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

İşte o villa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda meğer bir çivinin bile çakılmasının yasak olduğu "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsündeki Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunuyormuş.

#5
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Sadece Şahan'ınki değil, o koyda bulunan diğer bütün yapılar her şeyiyle koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi. Şimdi komşuları "Yaktın bizi Şahan" diyordur!

#6
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Öncelikle özellikle Ege'deki kaçak yapılaşma ve çevre katliamlarına karşı duyarlı haberler yapan Yeni Asır'ı ve bu özel haberi yapan Vural Efecik'i kutluyorum. Aslında bu villanın kaçak olduğu Gökbakar'ın bu yapı için resmi elektrik ve su aboneliği alamadığında anlaşılmıştı.

#7
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Yani Şahan burası nadide bir doğa parçası ben buradan çıkayım demek yerine elektrik ihtiyacını arazisine kurduğu güneş panelleriyle karşılamış ve su ihtiyacını ise arazi içerisine yerleştirdiği depolara tankerlerle su getirterek sağlamış. Durun bitmedi!

#8
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Hem villada hem de arazi üzerinde çeşitli izinsiz tadilatlar ve eklentiler yapan Şahan, daha sonra bu yapılar için İmar Barışı'ndan faydalanarak yapı kayıt belgesi çıkartmıştı. Ancak uyanık Şahan'ın sessiz sedasız yaptığı tüm bu inşaatları önceden varmış gibi gösterdiğini Bakanlık ortaya çıkarıp, yapı kayıt belgesi iptal etti ve yıkılması için talimat verdi.

#9
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Doğayı seven vicdanlı bir insan bu karar çıkınca utanıp, o yeri terk eder değil mi? Ama Şahan, geçtiğimiz yıl karara itiraz ederek hukuki süreç başlattı.

#10
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

ŞAHAN'I ÜZMÜYORLAR! Şahan'ın tüm bu yaptıklarından haberi olan Marmaris Belediyesi, Bakanlık'ın yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı yıkmıyor! Buradan da Marmaris Belediyesi'nin sözde çevreci olduğunu öğrenmiş olduk!

#11
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

Gökbakar'ın villasıyla ilgili hem hukuki süreç hem de idari soruşturma devam ediyor. İdari mahkemede açılan davanın sonucuna göre, yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenecek. Muhtemelen yıkım kararı çıkar! O koydaki bütün yapılar yıkıldığında Bakanlık'ın yerinde olsam Şahan'ın "Burası özel mülktür" deyip, kimseyi sokmadığı koya "Burası halkın koyudur" diye levha asarım! Bu olay çevreye duyarlı gözüken, bir ağaç kesildiğinde ortalığı ayağa kaldıran Şahan'ın da ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir kez daha göstermiş oldu! Aslında Ege'de sit alanlarına inşa edilmiş böyle birçok kaçak yapı var! Ağaçları kesip ev yapılarak doğanın katledildiği bu yapılarda oturanlar da genelde çevreci takılıyorlar!

#12
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

'KONUŞTUKLARINDA EN DÜRÜST BUNLAR'! Şahan Gökbakar'ın "Doğal Karakteri Korunacak Alan' olan bir bölgede kaçak yapılaşmaya imza atmasıyla ile ilgili sosyal medyada çıkan yorumlara da baktım. Vatandaş Şahan'ın özellikle çevreci maske takmasına çok öfkeli yorumlarda bulundu. İşte onlardan bazıları:

#13
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

"Şu utanmazlığa bakın. Konuştuklarında en dürüst bunlar, 'Ağaç, yeşil, çevre, tarih' diyen bunlar ama sit alanındaki çam ormanına kaçak yapı diken de bunlar". "Yangın diye yırtınan, doğa dostu sit alanına villa yapar mı?" "Şahan'ın kuyruk acısı belli oldu!"

#14
Foto - Sözde çevreciydi! Şahan'ın kaçak villasına yıkım kararı

"İmar barışından garibanların faydalandığını mı sanıyordunuz? Bodrum'un tamamı böyle!" "Bir Recep İvedik daha yapar millet ona gider bir villa parası daha kazandırır sorun mu?" "Belediye imar planlama dairesi nasıl onay vermiş?" "Saha sola atıp tutuyorsun. Kendi karıştığın işler ne böyle!" "İyi yere kapak atmışsın, ağzın boşuna köpürmemiş seni gidi".

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