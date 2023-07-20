Şov başlıyor! Yerli ve milli silahlardan gövde gösterisi

CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK olarak 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır bir hamle gerçekleştirmeyi planlıyoruz. IDEF'23 kapsamında sergileyeceğimiz ürünlerimiz ve bu alanda yaptığımız yatırımlarla ihracatta tüm zamanların rekorunu kırma hedefindeyiz. Bu noktada UNIROBOTICS tarafından geliştirilen ve en iddialı ürünlerimiz arasında yer alan milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi de bizim en fazla heyecan duyduğumuz projelerden biri oldu. IDEF'23 kapsamında, HAVELSAN ile 2021'de yaptığımız sözleşmeye istinaden Açık Deniz Karakol gemilerinde kullanılacak ve 12,7 mm tüfek ile donatılacak TARGAN uzaktan komutalı stabilize kuleyi görücüye çıkaracağız. Ayrıca TRAKON kulesini de bu ürün ailesinin bir diğer üyesi olarak fuarda sergileyeceğiz. Yüksek teknolojili hafif yapısı ile 30x113 mm topun ateş gücünü bir araya getiren TRAKON'un yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı'nın da desteklediği 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen, aktif stabilizeli silah mesneti, TRAKON Crew ve ultra hafif TRAKON Lite UKSS' de sergileyeceğimiz ürünler arasında yer alacak. 3 yıllık Ar-Ge ve kalifikasyon süreçlerinin ardından üretilen 4 özel uzaktan kumandalı silah kulesi ve akıllı mesnetten oluşan ürün yelpazesi ile tüm dost ve müttefik ülkelerin gözdesi olacağız. Söz konusu ürünlerin sahip olduğu yüksek katma değer ile ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya çekeceğiz” dedi.