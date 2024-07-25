Sosyal medyada yayılan ölüm haberleri tutuklu yakınlarını tedirgin etti

Denizli'de cezaevinde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan ölüm haberleri, tutuklu ve hükümlü yakınlarını tedirgin etti. Yapılan resmi açıklamaya rağmen endişeleri devam eden onlarca aile cezaevi önünde toplandı. Denizli T Tipi Kapalı, Denizli D Tipi Kapalı ve Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulardan bir kısmı ile bazı hükümlü ve infaz koruma memurları, pazartesi günü öğle ve akşam yemeğinde tükettikleri tavuk ve makarnadan dolayı kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleriyle revire başvurdu. Revire başvuran tutuklu ve hükümlülerin büyük kısmının tedavileri, revir ve cezaevine kurulan sahra hastanesinde ayakta yapıldı.