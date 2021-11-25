  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
22
Sonbaharda Diyarbakır böyle görüntülendi

2021-11-25 11:31:58
Sonbaharda Diyarbakır böyle görüntülendi

Medeniyetler şehri olarak bilinen Diyarbakır'da, sonbahar mevsimiyle doğada renk cümbüşü yaşanıyor.

#1
Foto - Kentte sonbahar renklerine bürünen tarihi mekanlar, çevresindeki sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu alanlarla güzelliklerine güzellik kattı.

Kentte sonbahar renklerine bürünen tarihi mekanlar, çevresindeki sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu alanlarla güzelliklerine güzellik kattı.

#2
Foto - Dicle Nehri'nin iki yakasını bağlayan Ongözlü Köprü başta olmak üzere kentteki tarihi mekanlardaki eşsiz sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.

Dicle Nehri'nin iki yakasını bağlayan Ongözlü Köprü başta olmak üzere kentteki tarihi mekanlardaki eşsiz sonbahar manzaraları görenleri hayran bırakıyor.

#3
Foto - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri de sonbahar renklerine bürünmüş durumda.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Hevsel Bahçeleri de sonbahar renklerine bürünmüş durumda.

#4
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#5
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#6
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#7
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#8
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#9
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#10
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#11
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#12
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#13
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#14
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#15
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#16
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#17
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#18
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#19
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#20
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

#21
Foto - İşte sonbahar güzelliği...

İşte sonbahar güzelliği...

Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar
Ekonomi

Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar

'Altın fiyatları yükselir mı?', 'Altın fiyatları düşer mi?' sorularının cevapları merak edilirken, IKON Menkul, altına ilişkin iddialarını a..
CHP'li Mansur Yavaş'tan TRT'ye sabotaj!
Siyaset

CHP'li Mansur Yavaş'tan TRT'ye sabotaj!

İş bilmez CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü binasının önünde yürüttükleri yol yapım ça..
25 Kasım 1944: CHP İktidarı Tarafından Dini Kitapların Yasaklanması
Tarih

25 Kasım 1944: CHP İktidarı Tarafından Dini Kitapların Yasaklanması

25 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Şapka ve Kıyafet İnkılâbı ile İlgili Kanunun Kabulü. CHP İktid..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün AK Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, düşük faiz politikasında kararlılık mesajı verd..
Japonya paraya sıkıştı! 192 milyar dolarlık...
Dünya

Japonya paraya sıkıştı! 192 milyar dolarlık...

Japonya mevcut mali yıl kapsamlı ek bütçenin finanse edilmesi için 22,1 trilyon yen (192 milyar dolar) değerinde devlet tahvili ihraç edecek..
En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu
Gündem

En zengin ilçelerde 'faizi niye indirdin' protestosu

Hükümetin faize karşı başlattığı savaşa küresel para baronları tepki gösterirken, İstanbul'un en zengin yerlerinden olan Kadıköy ve Şişli gi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay