Son zamanlarda AK Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Partili Metiner’den olay sözler! Yaltakçı soytarılar, kifayetsiz muhterisler, İblis soylular

Ve ey nefsim! Bilesin ki herkes kendi akıbetini kendi hazırlar. Sen görür söylersin. Ama sözlerin yanlış anlaşılır bazen. Baktın ki tam da böyle bir dönemdesin, işte o vakit suskunluğun asaletine bürün derim! Ne kendini paralayıp dur, ne de seni paralamak için fırsat kollayan fırıldakların değirmenine su taşı! Ey nefsim! Ne kendini büyük gör, ne de kendini büyük görenlerin karşısında küçük! Kendini büyük gören küçük adamların karşısında sakın küçülenlerden olma! Kendini büyük gören İblis soylulardan da! (…)”