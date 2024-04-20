2024-04-20 10:35:00 Son zamanlarda AK Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Partili Metiner’den olay sözler! Yaltakçı soytarılar, kifayetsiz muhterisler, İblis soylular
Son zamanlarda AK Parti içindeki bazı kesimlere yönelik eleştirileriyle dikkat çeken AK Partili Mehmet Metiner’den ilginç bir çıkış daha geldi. Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde “Nefsime öğütler” başlıklı bir yazı kaleme alan Metiner, bazı isimlere olan kırgınlığını dolaylı yoldan aktardı. Metiner, gündem olan yazısında özetle şunları kaydetti: