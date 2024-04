Son zamanlarda AK Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Partili Metiner’den olay sözler! Yaltakçı soytarılar, kifayetsiz muhterisler, İblis soylular

“(…) Ey nefsim! Her kesin her şeye doğru dediği bir dönemde “Kral çıplak!” demek akıl kârı değildir. Her doğruyu dosdoğru söylemek de akılsızlık olarak görülür, oyunbozanlık olarak değerlendirilir, bilesin! Yaltakçı soytarıların ve kifayetsiz muhterislerin şerrinden emin olmak istiyorsan, sözün zamanını ve zeminini bilmelisin! Her sözün bir zamanı ve makamı var, unutmayasın! Unutma ey nefsim, söylediğin her söz doğru olmalı. Ama her doğruyu her yerde dememelisin. Pusuda bekleyen kifayetsiz muhterislerin ve dahi cümle yaltakçıların boy hedefi haline gelmek istemiyorsan sözüne de duruşuna da dikkat edesin!