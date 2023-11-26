Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Şamcı, şöyle konuştu: "Elazığ'da son bir hafta içerisindeki yağışlardan dolayı barajlarımızın göl hacminde yüzde 1 ile yüzde 17 seviyesinde artışlar meydana geldi. Son iki gündeki yağışlarda ortalama Elazığ merkezde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Şimdi etkili olan yağışlar yer altı su besleme işlemlerini de gerçekleştiriyor ancak ilerideki yağışlar bu sefer daha fazla akışa geçerek rezerv alanlarımızın dolmasını daha fazla sağlayacaktır. İnşallah daha güzel günler göreceğiz."