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Son yağışlar yüzleri güldürdü!

2023-11-26 15:44:41
Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Elazığ'da geçen hafta etkili olan sağanak sayesinde su kaynaklarının seviyesinde artış yaşandı.

#1
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Kentte, geçen hafta etkili olan yağışların normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sonucu içme suyu, sulama ve enerjide önemli yere sahip baraj ve göllerde doluluk oranı yükseldi.

#2
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, son bir hafta itibarıyla kayıtlara yansıyan doluluk oranı şöyle arttı:

#3
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

"Elazığ'da Hazar Gölü'nde doluluk yüzde 44'ten 44,7'ye, Beyhan Barajı ve HES'de yüzde 31,2'den 38,4'e, Tatar Barajı ve HES'de yüzde 88,9'dan 92,2'ye, Kanatlı Barajı'nda 65,8'den 73,1'e, Kalecik Barajı'nda 55,6'dan 67,2'ye, Cip Barajı'nda yüzde 55,4'den 56,3'e, Dedeyolu Barajı'nda yüzde 39,5'ten 42,7'ye, Kepetaş Barajı'nda 34,4'ten 35,1'e, Bazlama Barajı'nda 87,2'den 92,6'a yükseldi."

#4
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Beklenen yağışlardan sonra su kaynaklarındaki doluluğun daha da artması bekleniyor.

#5
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, son günlerde etkili olan yağışların Elazığ'daki su kaynaklarının seviyesinin yükselmesini sağladığını söyledi.

#6
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Elazığ'da bulunan baraj ve göletlerdeki su miktarının iyi durumda olduğunu aktaran Şamcı, yağışların su kaynaklarına can suyu olduğunu belirtti.

#7
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Şamcı, şöyle konuştu: "Elazığ'da son bir hafta içerisindeki yağışlardan dolayı barajlarımızın göl hacminde yüzde 1 ile yüzde 17 seviyesinde artışlar meydana geldi. Son iki gündeki yağışlarda ortalama Elazığ merkezde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Şimdi etkili olan yağışlar yer altı su besleme işlemlerini de gerçekleştiriyor ancak ilerideki yağışlar bu sefer daha fazla akışa geçerek rezerv alanlarımızın dolmasını daha fazla sağlayacaktır. İnşallah daha güzel günler göreceğiz."

#8
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Son günlerde etkili olan yağışları değerlendiren Meteoroloji 13. Bölge Müdürü Ömer Faruk Kaya da kentte son yağışlar neticesinde il merkezimizde son bir haftada kaydettikleri yağış miktarının metrekareye 64,2 kilogram olduğunu bildirdi.

#9
Foto - Son yağışlar yüzleri güldürdü!

Geçen yılın kasım ayına göre bu yıl yağışlarda artış olduğunu kaydeden Kaya, şöyle devam etti: "İlçelerimizde ise en yüksek yağış kaydettiğimiz Maden'de metrekareye 212,4 kilogram, Arıcak'ta 196 kilogram, Alacakaya'da 126 kilogram, Karakoçan'da 112 kilogram, Ağın'da 90 kilogram, Keban'da 50,4 kilogram, Sivrice'de 117,6 kilogram olarak kaydedilmiştir." Kaya, yaptıkları son değerlendirmelere göre de önümüzdeki günlerde yağışların devam edeceğini söyledi.

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