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Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

2020-10-08 14:34:07
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar

Betimar Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül arasında 26 ilde 3 bin 94 kişiyle kamuoyu araştırması yaptı.

#1
Foto - Katılımcılara,

Katılımcılara, "Mevcut AK Parti hükümetinin Türkiye'nin gündemini oluşturan sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz" sorusu soruldu. 'Evet' diyenlerin oranı yüzde 48.7, 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 42.3, kararsızların oranıysa yüzde 9 oldu.

#2
Foto - Katılımcılara,

Katılımcılara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu da yöneltildi. Kararsızların dağıtıldığı haliyle verilen cevaplarda oy oranları şöyle: AK Parti 41.9, CHP 23.4, MHP: 10.5, İYİ Parti: 9.3 ve HDP 10.7. Ali Babacan'ın Deva, Ahmet Davutoğlu'nun ise Gelecek partileri yüzde 1'in altında kaldı.

#3
Foto - Bir diğer soru da, CHP yönetimine karşı 'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'yle ilgili oldu. Katılımcılardan yüzde 7.6'sı, aday olması halinde Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyledi.

Bir diğer soru da, CHP yönetimine karşı 'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'yle ilgili oldu. Katılımcılardan yüzde 7.6'sı, aday olması halinde Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyledi.

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