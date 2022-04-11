2022-04-11 16:17:57 Son seçim anketinde bomba patladı! İşte sonuçlar
2023 seçimleri yaklaşırken kamuoyundaki seçim anketleri, partilerin son durumu merakla takip ediliyor.
2023 seçimleri yaklaşırken kamuoyundaki seçim anketleri, partilerin son durumu merakla takip ediliyor.
Areda Survey son yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette Cumhur İttifakı'nın oyları dikkat çekti. İşte son seçim anketinde Meclis’te grubu olan partilerin oy oranı ise şöyle sıralandı:
MHP: %10,3
HDP: %10,9
İYİ PARTİ %11,6
CHP: %23,2
AK PARTİ: %38,1
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