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Ekonomi
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Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

2024-03-08 10:42:25
Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

BİM 15 Mart 2024 güncel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Cuma günü; Dijitsu TV’den Kumtel Davlumbaza, Fakir Çeyiz Paketinden Arnica Elektrikli Süpürgeye, Güral Porselen Yemek Takımından Kaşmir Halı ve nevresim setlerine kadar birçok fırsat bulunuyor. İşte, 15 Mart BİM indirimleri...

#1
Foto - Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

Dijitsu 50" UHD Google Tv 10.999 TL Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL HP Victus i5 Gaming Laptop 27.999 TL HP Tank Yazıcı 5.799 TL Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 999 TL Arnica Blender Seti 1.199 TL Kumtel Dijital Yağsız Airfryer 2.099 TL Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml 79 TL Kumtel Inox Tost Makinesi 1.499 TL Kumtel Davlumbaz 899 TL Kumtel Vakum Makinesi 899 TL

#2
Foto - Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

Fakir 4'ü 1 Arada Çeyiz Paketi 3.999 TL Arnica Elektrikli Süpürge 2.699 TL VIVO V16 Cep Telefonu 4.499 TL Heifer Şarjlı Süpürge 3.999 TL Polosmart Duvar Şarj 179 TL Polosmart Akıllı Bileklik 249 TL 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.199 TL Kiwi IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.099 TL RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 18.999 TL Relax Çelik Termos 349 TL

#3
Foto - Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL Benante Kahvaltı Seti 399 TL Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL Temizlik Seti 129 TL Banyo Seti 5'li 229 TL Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL Poşet Klipsi 21,50 TL Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.349 TL Kütahya Porselen 12 Parça Rölyefli Fincan Takımı 279 TL Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL Şef Bıçağı 229 TL Hisar Optima Çelik Çaydanlık 699 TL Hisar Optima Çelik Derin Tencere 579 TL Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL Emsan Alüminyum Ezme Derin Tencere 579 TL Emsan Alüminyum Ezme Karnıyarık Tencere 599 TL Emsan Alüminyum Ezme Sahan 249 TL Emsan Alüminyum Ezme Tava 349 TL Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 119 TL

#4
Foto - Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 3-5 Yaş 189 TL Oyun Çadırı 259 TL Oyuncak Elektrik Süpürgesi 299 TL Şapkalı Pelüş Tavşan 269 TL Manken Bebek Payetli Elbiseli 99 TL Oyuncak Hava Araçları 79 TL Boncuklu Takı Yapma Seti 89 TL

#5
Foto - Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

Kaşmir Halı 769 TL Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 729 TL Çift Kişilik Battaniye 219 TL Tek Kişilik Battaniye 179 TL Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 379 TL Molinella Çift Kişilik Kırinkıl Yorgan 559 TL Molinella Kırinkıl Yastık Kılıfı 95 TL Çift Kişilik Skoç Battaniye 279 TL Tek Kişilik Skoç Battaniye 249 TL Casilda Home Lux Kapitone Yastık 159 TL Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL Lux Post Halı 275 TL Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 195 TL Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 149 TL Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 159 TL Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL Tül Perde 89 TL Kapitoneli Tüylü Banyo Papaspas Seti 2'li 265 TL Masa Örtüsü 89 TL El Havlusu 24,50 TL Yüz Havlusu 54,50 TL Ören Bayan yumak Çeşitleri 3'lü 57,50 TL Ören Bayan yumak Çeşitleri 4'lü 67,50 TL

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