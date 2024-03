Son liste geldi BİM’de yepyeni indirim fırsatları

Berlin Düdüklü Tencere Seti 799 TL Benante Kahvaltı Seti 399 TL Naturalove Bambu Sunum Ürünleri 139 TL Naturalove Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tahtası 159 TL LAV Dekorlu Meşrubat Bardağı 3'lü 69 TL Glass in love Borosilikat Bombeli Bardak 69 TL Glass in love Cam Çerezlik Set 159 TL Glass in love Renkli Gravürlü Sürahi 1800 ml 279 TL Pasta / Kek Saklama ve Taşıma Kabı 79 TL Kepçe / Kaşık Altlığı 12,50 TL Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 4,5 Litre 47,50 TL Okyanus Dikdörtgen Saklama Kabı 3 Litre 37,50 TL Çok Amaçlı Organizer Sepet 49,50 TL Kulplu Badya Seti 3'lü 47,50 TL Temizlik Seti 129 TL Banyo Seti 5'li 229 TL Fonksiyonel Askı Çeşitleri 22 TL Poşet Klipsi 21,50 TL Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı1.399 TL Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.349 TL Kütahya Porselen 12 Parça Rölyefli Fincan Takımı 279 TL Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL Şef Bıçağı 229 TL Hisar Optima Çelik Çaydanlık 699 TL Hisar Optima Çelik Derin Tencere 579 TL Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 599 TL Emsan Alüminyum Ezme Derin Tencere 579 TL Emsan Alüminyum Ezme Karnıyarık Tencere 599 TL Emsan Alüminyum Ezme Sahan 249 TL Emsan Alüminyum Ezme Tava 349 TL Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 159 TL Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 119 TL