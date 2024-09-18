Son dönemde çok sayıda ihbar geliyordu! Hayalet okul kuranlar şimdi yandı

"162 müfettişimiz sahada aralıklara yıl boyunca bu denetimleri devam ettirecek" Yentür, bu tür durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Senenin ve dönemin başında bu durumu özellikle göz önüne alarak bu tür kurumlara asla tevessül edilmemesini, itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Varsa böyle kurumlar tespit ettiğimizde en ağır idari ve mali para cezalarını ve takibatlarını yapacağız." diye konuştu. Üniversiteye hazırlık sürecinde okula devam etmenin önemine dikkati çeken Yentür, "Gençlerimize önerimiz şudur; üniversite hazırlık sürecinde geçmiş yıllarda örnekleri olduğu gibi çocuklarımız okul müfredatıyla beraber sınava hazırlandıklarında başarılarını katlayarak elde etmektedirler. Bunun da örnekleri geçmiş dönemlerden bakidir." dedi. "Okula gitmeyerek, okula devam etmeyerek, devamsızlık garantisi verilerek, iddia edilen çok az da olsa kurumlarla ilgili çok sıkı takibatımız olacak. 162 müfettişimiz sahada, hafta içi aralıklarla yıl boyunca bu denetimleri devam ettirecek." diyen Yentür, okulda olması gereken öğrencilerin farklı kurumlara devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, bu kurumların eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesinin mümkün olmayacağını dile getirdi.