2024-09-18 15:34:19 Son dönemde çok sayıda ihbar geliyordu! Hayalet okul kuranlar şimdi yandı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, üniversiteye hazırlık sürecindeki 12. sınıf öğrencilerinin okula gitmeden, devamsızlık ve not garantisi ile mezun edildiği iddia edilen özel okulları sahada denetim altına alacaklarını söyledi. Yentür, İstanbul'da "hayalet sınıf" kurduğu iddia edilen özel okullarla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda bazı velilerden veya sosyal medya aracılığıyla duydukları birtakım ihbarlar ve duyumlar olduğunu belirten Yentür, İstanbul'da 392 özel Anadolu lisesi ve 64 özel fen lisesi bulunduğunu aktardı. Yentür, bu duyumların, 12. sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık sürecinde devamsızlık ve not garantisi verildiği iddia edilen kurumlar bulunduğu, öğrencilerin hafta içinde özel öğretim kurslarına devam ettiği, bu şekilde okula gitmeden üniversite hazırlık sürecine dahil olduğu yönünde olduğunu dile getirdi.